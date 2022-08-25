https://sputniknews.com.tr/20220825/siber-dolandiricilardan-yeni-taktik-teknik-servis-elemani-kiligina-giriyorlar-1060381122.html

Siber dolandırıcılardan yeni taktik: Teknik servis elemanı kılığına giriyorlar

Siber dolandırıcılardan yeni taktik: Teknik servis elemanı kılığına giriyorlar

Kendilerini teknik servis elemanı olarak tanıtan siber dolandırıcıların genellikle yaşlı tüketicileri hedef aldığını belirten Operasyon Direktörü Akkoyunlu... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T14:12+0300

2022-08-25T14:12+0300

2022-08-25T14:21+0300

siber saldırı

yaşam

internet dolandırıcılığı

uyarı

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Siber dolandırıcılık yöntemleri gün geçtikçe şekil değiştiriyor. Dolandırıcılar bu sefer de bilinen teknoloji şirketlerinin sahte teknik servis elemanı gibi davranarak tüketicilerin kimlik bilgilerini ve paralarını çalmayı amaçlıyor.Siber dolandırıcıların, kullanıcıların kredi kartı bilgilerine ya da diğer değerli kişisel verilerine ulaşmak için onları uzak masaüstü bağlantısını mümkün kılan yazılımları yüklemeye ya da kimlik avı sitelere girmeye zorladığını söyleyen Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının nasıl anlaşılacağını ve neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi verdi. Akkoyunlu, “Dolandırıcılar cihaza acil müdahale gerektiğini iddia ederek tüketicilerin korkularından yararlanıyor ve büyük teknoloji şirketlerinde çalışıyormuş gibi davranıyor” dedi.Sahte teknik servis dolandırıcılarının, özellikle internet ve cihaz kullanımında yeterince bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilere ulaştığını aktaran Akkoyunlu, bilinen şirketlerin isimlerini kullanıp karmaşık ve teknik bir dille yaşlı internet kullanıcılarıyla iletişime geçen dolandırıcıların, bilgisayar ve telefonlar dahil olmak üzere tüm cihazlar ile ilgili acil bir desteğe ihtiyacın olduğuna kullanıcıyı inandırdığını dile getirdi.Alev Akkoyunlu, teknik servis dolandırıcılığının 4 yaygın belirtisine yönelik şöyle konuştu:Teknik servis dolandırıcılığından korunmak için 9 öneriHer zaman kimlik hırsızlığına ve uzaktan erişim yazılımlarına karşı güvenlik yazılımı kullanılması gerektiğini söyleyen Akkoyunlu, paranızı, verinizi ve kimlik bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan teknik servis dolandırıcılığına maruz kalmamak için 9 öneride bulundu. Akkoyunlu bu önerileri şöyle sıraladı:

https://sputniknews.com.tr/20220612/rezervasyon-dolandiriciligi-ile-9-ayda-34-milyon-tl-vurgun-1057313627.html

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siber saldırı, internet dolandırıcılığı, uyarı