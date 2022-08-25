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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/putin-rusya-butcesinde-petrol-ve-gaz-gelirlerinin-payi-artiyor-1060382677.html
Putin: Rusya bütçesinde petrol ve doğalgaz gelirlerinin payı artıyor
Putin: Rusya bütçesinde petrol ve doğalgaz gelirlerinin payı artıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kötü niyetli ve hasetli ülkelerin yarattığı mevcut sorunlara rağmen Rusya bütçesinde petrol ve gaz gelirlerinin payının... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T14:59+0300
2022-08-25T15:02+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
doğalgaz
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Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle bazı Batılı ülkelerin Rus petrolü ve doğalgazına ambargo uygulaması ve Moskova'nın rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen ülkelere gaz akışını durdurması, Rusya'nın bu alandaki gelirleri üzerinde olumsuz etki oluşturmadı. Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Daniil Yegorov'la yaptığı görüşmede konuşan Putin, "Kötü niyetli ve hasetli ülkelerin bizim için yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen bütçe gereken tempoda ilerliyor, petrol ve gaz gelirleri artıyor ve özellikle memnun edici bir şekilde petrol ve gaz dışı gelirler de artışta. Sanırım son dönemde yüzde 24'lük artış kaydedildi" dedi. Tüm bu gelişmelerin ekonomik göstergelerin şu an itibarıyla istikrara kavuştuğunu gösterdiğinin altını çizen Putin, fakat birtakım orta vadeli riskler bulunduğunu ve bunların farkında olduklarını vurguladı. Rusya, Batılı ülkelerin ambargo kararından sonra söz konusu ülkelere yapılan ihracatı Türkiye de dahil Asya kıtasındaki ülkelere yönlendirdi. Temmuz ayında Rusya'dan sadece Çin ve Hindistan'a yapılan ham petrol ihracatı, toplam ihracat hacminin yüzde 40'ını geçti. Reuters'e göre Temmuz 2021'de Rusya'dan Türkiye'ye 222 bin 500 varil ham petrol sevk edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 312 bin varile yükseldi.
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rusya, vladimir putin, doğalgaz
rusya, vladimir putin, doğalgaz

Putin: Rusya bütçesinde petrol ve doğalgaz gelirlerinin payı artıyor

14:59 25.08.2022 (güncellendi: 15:02 25.08.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kötü niyetli ve hasetli ülkelerin yarattığı mevcut sorunlara rağmen Rusya bütçesinde petrol ve gaz gelirlerinin payının arttığını söyledi.
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle bazı Batılı ülkelerin Rus petrolü ve doğalgazına ambargo uygulaması ve Moskova'nın rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen ülkelere gaz akışını durdurması, Rusya'nın bu alandaki gelirleri üzerinde olumsuz etki oluşturmadı.
Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Daniil Yegorov'la yaptığı görüşmede konuşan Putin, "Kötü niyetli ve hasetli ülkelerin bizim için yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen bütçe gereken tempoda ilerliyor, petrol ve gaz gelirleri artıyor ve özellikle memnun edici bir şekilde petrol ve gaz dışı gelirler de artışta. Sanırım son dönemde yüzde 24'lük artış kaydedildi" dedi.
Tüm bu gelişmelerin ekonomik göstergelerin şu an itibarıyla istikrara kavuştuğunu gösterdiğinin altını çizen Putin, fakat birtakım orta vadeli riskler bulunduğunu ve bunların farkında olduklarını vurguladı.
Rusya, Batılı ülkelerin ambargo kararından sonra söz konusu ülkelere yapılan ihracatı Türkiye de dahil Asya kıtasındaki ülkelere yönlendirdi. Temmuz ayında Rusya'dan sadece Çin ve Hindistan'a yapılan ham petrol ihracatı, toplam ihracat hacminin yüzde 40'ını geçti.
Reuters'e göre Temmuz 2021'de Rusya'dan Türkiye'ye 222 bin 500 varil ham petrol sevk edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 312 bin varile yükseldi.
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