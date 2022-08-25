https://sputniknews.com.tr/20220825/putin-rusya-butcesinde-petrol-ve-gaz-gelirlerinin-payi-artiyor-1060382677.html

Putin: Rusya bütçesinde petrol ve doğalgaz gelirlerinin payı artıyor

Putin: Rusya bütçesinde petrol ve doğalgaz gelirlerinin payı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kötü niyetli ve hasetli ülkelerin yarattığı mevcut sorunlara rağmen Rusya bütçesinde petrol ve gaz gelirlerinin payının... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T14:59+0300

2022-08-25T14:59+0300

2022-08-25T15:02+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060382860_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_6efbf19dcb1a688d8ed61df052009eae.jpg

Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle bazı Batılı ülkelerin Rus petrolü ve doğalgazına ambargo uygulaması ve Moskova'nın rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen ülkelere gaz akışını durdurması, Rusya'nın bu alandaki gelirleri üzerinde olumsuz etki oluşturmadı. Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Daniil Yegorov'la yaptığı görüşmede konuşan Putin, "Kötü niyetli ve hasetli ülkelerin bizim için yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen bütçe gereken tempoda ilerliyor, petrol ve gaz gelirleri artıyor ve özellikle memnun edici bir şekilde petrol ve gaz dışı gelirler de artışta. Sanırım son dönemde yüzde 24'lük artış kaydedildi" dedi. Tüm bu gelişmelerin ekonomik göstergelerin şu an itibarıyla istikrara kavuştuğunu gösterdiğinin altını çizen Putin, fakat birtakım orta vadeli riskler bulunduğunu ve bunların farkında olduklarını vurguladı. Rusya, Batılı ülkelerin ambargo kararından sonra söz konusu ülkelere yapılan ihracatı Türkiye de dahil Asya kıtasındaki ülkelere yönlendirdi. Temmuz ayında Rusya'dan sadece Çin ve Hindistan'a yapılan ham petrol ihracatı, toplam ihracat hacminin yüzde 40'ını geçti. Reuters'e göre Temmuz 2021'de Rusya'dan Türkiye'ye 222 bin 500 varil ham petrol sevk edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 312 bin varile yükseldi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, doğalgaz