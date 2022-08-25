https://sputniknews.com.tr/20220825/portekizde-asiri-kuraklik-yuzunden-su-faturalarina-zam-sokak-yikama-ve-park-sulamaya-yasak-1060393242.html

Portekiz'de aşırı kuraklık yüzünden su faturalarına zam, sokak yıkama ve park sulamaya yasak

Portekiz'de aşırı kuraklık yüzünden su faturalarına zam, sokak yıkama ve park sulamaya yasak

AB Komisyonu'na bağlı Küresel Kuraklık Gözlemevi’nin araştırmasına göre Avrupa son 500 yılın en büyük kuraklığını yaşarken, eşi benzeri görülmemiş bir... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T20:01+0300

2022-08-25T20:01+0300

2022-08-25T20:01+0300

yaşam

portekiz

su

fiyat artışı

fatura

tasarruf

tüketim

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Portekiz hükümeti, kuraklıktan en çok etkilenen 43 belediyeye, en fazla su tüketenlerin faturalarında fiyatların geçici olarak artırılmasını tavsiye etti. Hükümet, belediyeleri de sokak temizliği ve park sulamayı askıya almaya çağırdıUlusal Meteoroloji Enstitüsü IPMA, Portekiz anakarasının tamamının son aylardaki sıcak hava dalgalarının ardından vahim ya da aşırı kuraklık yaşadığını bildirdi. Çevre Bakanı Duarte Cordeiro, çarşamba günkü açıklamasında, 61 barajdan 10'unun kritik durumda olduğu ve kapasitenin yüzde 20'sinin altında su depoladığını söyledi. Cordeiro, ülkenin bir bütün olarak rezervuarlarında 2 yıllık tüketim için yeterli su bulunmasına rağmen, kritik durumdaki 10 barajdaki suyun bir yıl için bile yeterli olmadığını aktardı.Portekiz'deki toplam 278 belediyenin sorumlulukları arasında nüfusa su sağlamak da var.Çevre Bakanı, bunların kuraklıktan en kötü eklenen 43'üne en şiddetli kuraklık döneminde ayda 15 metreküpten fazla su tüketen aileler ve şirketler için fiyatların artırılmasını tavsiye ettiklerini duyurdu. Belediyelerin de sokakları yıkamak, yeşil alanları sulamak, dekoratif çeşmeler ve yüzme havuzlarını doldurmak gibi zaruri olmayan su kullanımlarını askıya alması gerektiğini belirtti. Bu önlemlerin hızla uygulanmasını sağlamaya hükümetin yardımcı olacağını dile getiren Cordeiro, belediyelerin harekete geçmeye istekli olduklarını söyleyerek "Hükümetin tavsiyede bulunmaktan daha güçlü önlemler alması için her zaman yasal imkan var, ancak şimdilik buna gerek yok" dedi. Portekiz'de ortalama bir aile ayda 10 metreküp su tüketiyor.

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portekiz, su, fiyat artışı, fatura, tasarruf, tüketim