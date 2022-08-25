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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220825/nebenzya-cekyali-bakanin-dugina-paylasimini-elestirdi-tum-ahlak-normlarini-astilar-1060378231.html
Nebenzya, Çekyalı Bakan'ın Dugina paylaşımını eleştirdi: Tüm ahlak normlarını aştılar
Nebenzya, Çekyalı Bakan'ın Dugina paylaşımını eleştirdi: Tüm ahlak normlarını aştılar
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'nın Çekya Savunma Bakanı Cernochova’nın Dugina suikastı paylaşımını eleştirmesinin ardından Rusya’nın Prag Büyükelçisi... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T13:55+0300
2022-08-25T14:00+0300
rusya
çekya
vasiliy nebenzya
daria dugina
ukrayna krizi
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Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochava, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina’nın öldürülmesi ile ilgili olarak Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı:"Gerçek katiller ve savaş çığırtkanları. Ne kızı ne de kederli babası için üzülüyorum. Propagandaları ve tiksindirici ideolojileri sonucunda öldürülen binlerce insan için üzülüyorum. Bu gece, yani 21 Ağustos, Rusya'da hafızalarda kalacak."Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında, Cernochova’nın bu paylaşımının Çekya kolluk kuvvetleri tarafından terör saldırısına destek olarak değerlendirilmesini beklediklerine dikkat çekti: “Çek makamları, Daria Dugina'nın öldürülmesine sevinçlerini gizlemeyerek tüm ahlak normlarını aştı. Batılı meslektaşlarımızın uzun süredir Rus düşmanlığının gölgesinde kalan ahlakını bir kenara koysak bile, Sayın Chernokhova'nın açıklamaları aslında bir sivile yönelik terör saldırısının açık desteği ve propagandasıdır.”Nebenzya'nın bu eleştirisinin ardından Rusya’nın Prag Büyükelçisi Aleksandr Zmeyevskiy Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
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rusya, çekya, vasiliy nebenzya, daria dugina
rusya, çekya, vasiliy nebenzya, daria dugina

Nebenzya, Çekyalı Bakan'ın Dugina paylaşımını eleştirdi: Tüm ahlak normlarını aştılar

13:55 25.08.2022 (güncellendi: 14:00 25.08.2022)
© İHA / MAXIM SHIPENKOVDarya Dugina
Darya Dugina - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA / MAXIM SHIPENKOV
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya'nın Çekya Savunma Bakanı Cernochova’nın Dugina suikastı paylaşımını eleştirmesinin ardından Rusya’nın Prag Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochava, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina’nın öldürülmesi ile ilgili olarak Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı:
"Gerçek katiller ve savaş çığırtkanları. Ne kızı ne de kederli babası için üzülüyorum. Propagandaları ve tiksindirici ideolojileri sonucunda öldürülen binlerce insan için üzülüyorum. Bu gece, yani 21 Ağustos, Rusya'da hafızalarda kalacak."
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında, Cernochova’nın bu paylaşımının Çekya kolluk kuvvetleri tarafından terör saldırısına destek olarak değerlendirilmesini beklediklerine dikkat çekti:
“Çek makamları, Daria Dugina'nın öldürülmesine sevinçlerini gizlemeyerek tüm ahlak normlarını aştı. Batılı meslektaşlarımızın uzun süredir Rus düşmanlığının gölgesinde kalan ahlakını bir kenara koysak bile, Sayın Chernokhova'nın açıklamaları aslında bir sivile yönelik terör saldırısının açık desteği ve propagandasıdır.”
Nebenzya'nın bu eleştirisinin ardından Rusya’nın Prag Büyükelçisi Aleksandr Zmeyevskiy Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
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