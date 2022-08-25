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Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
Bakan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlere yönelik düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T13:30+0300
2022-08-25T13:33+0300
kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati
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eyt
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi.Nebati şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220825/kilicdaroglundan-bakan-nebatiye-gece-panikle-bana-yazmissiniz-1060369402.html
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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, eyt
kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, eyt

Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz

13:30 25.08.2022 (güncellendi: 13:33 25.08.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Bakan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlere yönelik düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi.
Nebati şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Gece panikle bana yazmışsınız
11:09
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