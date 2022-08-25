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Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır, bu makam siyasi bir makam olmamalı
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır, bu makam siyasi bir makam olmamalı
Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T18:00+0300
2022-08-25T18:02+0300
politika
mustafa sarıgül
muş
cumhurbaşkanlığı
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti.Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Sarıgül, il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Vatanı bölmeye kalkanlara hep karşı durduklarını belirten Sarıgül, Malazgirtliler, Diyarbakırlılar, Trabzonlular, İzmirliler, Edirneliler olarak hep beraber savaştıklarını aktardı.Şehitler verdiklerini, gazilerin olduğunu ama vatanı böldürmediklerini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:Seçimler yaklaştıkça daha çok masaların kurulacağını aktaran Sarıgül, "Herkesin ilkelerini ve prensiplerini konuşması lazım. Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu makam siyasi bir makam olmamalı. Vatandaşın derdi olduğunda o makama rahatlıkla gidebilmelidir. TDP olarak siyasi partiler arasındaki iş birliğini ve güç birliğini olumlu karşılıyoruz. Seçimler yaklaştıkça daha birçok dengeler değişebilir. Demokratik parlamenter sistemi savunacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis ve bağımsız bir yargı, TDP'nin en önemli özlemidir" diye konuştu.Daha sonra Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Sarıgül, burada 'genel af çağrısını' yineledi.
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mustafa sarıgül, muş, cumhurbaşkanlığı
mustafa sarıgül, muş, cumhurbaşkanlığı

Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır, bu makam siyasi bir makam olmamalı

18:00 25.08.2022 (güncellendi: 18:02 25.08.2022)
© Fotoğraf : Türkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim Partisi
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Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu makam siyasi bir makam olmamalı. Vatandaşın derdi olduğunda o makama rahatlıkla gidebilmelidir" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Sarıgül, il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Vatanı bölmeye kalkanlara hep karşı durduklarını belirten Sarıgül, Malazgirtliler, Diyarbakırlılar, Trabzonlular, İzmirliler, Edirneliler olarak hep beraber savaştıklarını aktardı.
Şehitler verdiklerini, gazilerin olduğunu ama vatanı böldürmediklerini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:
"Alparslan'ın diktiği bayrağı yere indirmedik. Ezanımızı susturmadık. 951 senedir vatanı koruyoruz. Bu vatan, bu devlet hepimizin. TDP olarak 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye, tam bağımsız Türkiye' diyen bir partiyiz. Malazgirt'in anlam ve önemi budur. Bunun için buradayız. 951 sene önce, bu toprakları bize vatan yapan Alparslan Gazi'yi, vatanımızı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızı korumak için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."
Seçimler yaklaştıkça daha çok masaların kurulacağını aktaran Sarıgül, "Herkesin ilkelerini ve prensiplerini konuşması lazım. Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu makam siyasi bir makam olmamalı. Vatandaşın derdi olduğunda o makama rahatlıkla gidebilmelidir. TDP olarak siyasi partiler arasındaki iş birliğini ve güç birliğini olumlu karşılıyoruz. Seçimler yaklaştıkça daha birçok dengeler değişebilir. Demokratik parlamenter sistemi savunacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis ve bağımsız bir yargı, TDP'nin en önemli özlemidir" diye konuştu.
Daha sonra Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Sarıgül, burada 'genel af çağrısını' yineledi.
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