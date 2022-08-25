https://sputniknews.com.tr/20220825/mustafa-sarigul-cumhurbaskanligi-makami-bir--siginma-limanidir-bu-makam-siyasi-bir-makam-olmamali-1060392128.html

Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır, bu makam siyasi bir makam olmamalı

Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır, bu makam siyasi bir makam olmamalı

Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T18:00+0300

2022-08-25T18:00+0300

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politika

mustafa sarıgül

muş

cumhurbaşkanlığı

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti.Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Sarıgül, il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Vatanı bölmeye kalkanlara hep karşı durduklarını belirten Sarıgül, Malazgirtliler, Diyarbakırlılar, Trabzonlular, İzmirliler, Edirneliler olarak hep beraber savaştıklarını aktardı.Şehitler verdiklerini, gazilerin olduğunu ama vatanı böldürmediklerini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:Seçimler yaklaştıkça daha çok masaların kurulacağını aktaran Sarıgül, "Herkesin ilkelerini ve prensiplerini konuşması lazım. Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu makam siyasi bir makam olmamalı. Vatandaşın derdi olduğunda o makama rahatlıkla gidebilmelidir. TDP olarak siyasi partiler arasındaki iş birliğini ve güç birliğini olumlu karşılıyoruz. Seçimler yaklaştıkça daha birçok dengeler değişebilir. Demokratik parlamenter sistemi savunacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis ve bağımsız bir yargı, TDP'nin en önemli özlemidir" diye konuştu.Daha sonra Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Sarıgül, burada 'genel af çağrısını' yineledi.

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