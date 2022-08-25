https://sputniknews.com.tr/20220825/motorine-87-kurus-zam-litresi-25-lirayi-gececek-1060388786.html

Motorine 87 kuruş zam: Litresi 25 lirayı geçecek

Motorine 87 kuruş zam: Litresi 25 lirayı geçecek

26 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 87 kuruş zam geleceği bildirildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

zam

motorin

benzin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.NTV'de yer alan habere göre, cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 87 kuruşluk zam geldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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zam, motorin, benzin