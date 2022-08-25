https://sputniknews.com.tr/20220825/motorine-87-kurus-zam-litresi-25-lirayi-gececek-1060388786.html
Motorine 87 kuruş zam: Litresi 25 lirayı geçecek
Motorine 87 kuruş zam: Litresi 25 lirayı geçecek
26 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 87 kuruş zam geleceği bildirildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T16:13+0300
2022-08-25T16:13+0300
2022-08-25T16:13+0300
ekonomi
zam
motorin
benzin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.NTV'de yer alan habere göre, cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 87 kuruşluk zam geldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.
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zam, motorin, benzin
Motorine 87 kuruş zam: Litresi 25 lirayı geçecek
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26 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 87 kuruş zam geleceği bildirildi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 87 kuruşluk zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.