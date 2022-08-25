https://sputniknews.com.tr/20220825/milli-egitim-bakani-ozer-sinavsiz-kariyer-olmaz-1060366954.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sınavsız kariyer olmaz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sınavsız kariyer olmaz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı eleştirilere neden olan “uzman öğretmen sınavı” hakkında “Sınavsız kariyer olmaz” yorumunu yaptı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T08:50+0300
2022-08-25T08:50+0300
2022-08-25T08:50+0300
türkiye
mahmut özer
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
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Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Özer, “Sınavsız kariyer olmaz Türkiye’de her alanda kariyer sistemi, sınavla inşa ediliyor. Biz öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliğini ölçmüyoruz ki. Bütün öğretmenlerimiz yeterlidir. Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız. Nasıl yüksek lisans yaparken aldığınız dersin sınavına giriyorsanız bu da öyle" dedi.Özer, “Aynı işi yapacak öğretmenlerin bazılarının daha fazla maaş alacağına” yönelik soruya da şöyle yanıt verdi:"Sistem tüm öğretmenlere açık. Derece ve ücret artışı, kıdem ve sınava bağlı. Kriterler net. Özlük haklarında iyileşmeler, teşvik edici boyutta. Özlük haklarında ciddi artışlar sağlayan bir mekanizmadır bu. Ayrıca bir kota yok. Şartları sağlayan her öğretmenimiz bundan faydalanabilir. Unutmayalım: Öğretmenler, sadece öğretenler değil, hayat boyu öğrenenlerdir."
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mahmut özer, öğretmen, sözleşmeli öğretmen
mahmut özer, öğretmen, sözleşmeli öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sınavsız kariyer olmaz
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı eleştirilere neden olan “uzman öğretmen sınavı” hakkında “Sınavsız kariyer olmaz” yorumunu yaptı.
Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan
Özer, “Sınavsız kariyer olmaz Türkiye’de her alanda kariyer sistemi, sınavla inşa ediliyor. Biz öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliğini ölçmüyoruz ki. Bütün öğretmenlerimiz yeterlidir. Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız. Nasıl yüksek lisans yaparken aldığınız dersin sınavına giriyorsanız bu da öyle" dedi.
Özer, “Aynı işi yapacak öğretmenlerin bazılarının daha fazla maaş alacağına” yönelik soruya da şöyle yanıt verdi:
"Sistem tüm öğretmenlere açık. Derece ve ücret artışı, kıdem ve sınava bağlı. Kriterler net. Özlük haklarında iyileşmeler, teşvik edici boyutta. Özlük haklarında ciddi artışlar sağlayan bir mekanizmadır bu. Ayrıca bir kota yok. Şartları sağlayan her öğretmenimiz bundan faydalanabilir. Unutmayalım: Öğretmenler, sadece öğretenler değil, hayat boyu öğrenenlerdir."