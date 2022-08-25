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Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bugünkü hava için alarm verildi
Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bugünkü hava için alarm verildi
Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 20 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sarı ve turuncu alarmın verildiği bazı iller için... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T06:43+0300
2022-08-25T06:44+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
akom
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Trabzon, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDIİstanbul Valiliği, "25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulunarak vatandaşların tedbirli olması konusunda çağrıda bulundu.AFAD’DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISIAfet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.AKOM UYARIİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı. Çatı uçmaları, su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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hava durumu, meteoroloji, akom, yağmur
hava durumu, meteoroloji, akom, yağmur

Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bugünkü hava için alarm verildi

06:43 25.08.2022 (güncellendi: 06:44 25.08.2022)
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 20 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sarı ve turuncu alarmın verildiği bazı iller için ise AFAD ve AKOM da teyakkuza geçti. Vatandaşlara, sel ve hortuma karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Trabzon, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
İstanbul Valiliği, "25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulunarak vatandaşların tedbirli olması konusunda çağrıda bulundu.
AFAD’DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
AKOM UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı. Çatı uçmaları, su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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