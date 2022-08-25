https://sputniknews.com.tr/20220825/melih-gokcekten-sahan-gokbakara-birisi-dayanamaz-agzini-gozunu-dagitir-1060366452.html
Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar’a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar’a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Cem Yılmaz'a destek veren komedyen Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçlayarak 'Ağzını burnunu... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T08:00+0300
2022-08-25T08:00+0300
2022-08-25T08:00+0300
türkiye
şahan gökbakar
melih gökçek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048265283_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_65bb711a05438d639bac50d41223de9f.jpg
Gökçek, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın hedef aldığı Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçladı. Gökçek, ''İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma... Haddini bil...'' dedi.Ankara Melike Hatun Camii İmamı Konakçı’nın geçmişte Cem Yılmaz’ı hedef aldığı bir videonun yeniden sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz’ın ‘CM101MMXI Fundamentals’ adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan konakçı şunları söylemişti:“Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti.”Cem Yılmaz, yeniden gündem olan videonun Twitter’da TT olmasının ardından sosyal medya hesabından Konakçı’ya, “2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” yanıtını verirken ünlü komedyene meslektaşı Şahan Gökbakar’dan da destek geldi.İmam Konakçı’ya gönderme yapan Şahan Gökbakar ise, paylaşımında ”Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.” ifadelerine yer verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048265283_106:0:895:592_1920x0_80_0_0_3f517945cc5a65859c8cacd088af5fb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şahan gökbakar, melih gökçek
şahan gökbakar, melih gökçek
Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar’a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
Abone ol
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Cem Yılmaz'a destek veren komedyen Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçlayarak 'Ağzını burnunu dağıtırlar' dedi.
Gökçek, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın hedef aldığı Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçladı. Gökçek, ''İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma... Haddini bil...'' dedi.
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Konakçı’nın geçmişte Cem Yılmaz’ı hedef aldığı bir videonun yeniden sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz’ın ‘CM101MMXI Fundamentals’ adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan konakçı şunları söylemişti:
“Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti.”
Cem Yılmaz, yeniden gündem olan videonun Twitter’da TT olmasının ardından sosyal medya hesabından Konakçı’ya, “2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” yanıtını verirken ünlü komedyene meslektaşı Şahan Gökbakar’dan da destek geldi.
İmam Konakçı’ya gönderme yapan Şahan Gökbakar ise, paylaşımında ”Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.” ifadelerine yer verdi.