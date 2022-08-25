https://sputniknews.com.tr/20220825/melih-gokcekten-sahan-gokbakara-birisi-dayanamaz-agzini-gozunu-dagitir-1060366452.html

Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar’a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır

Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar’a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Cem Yılmaz'a destek veren komedyen Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçlayarak 'Ağzını burnunu... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T08:00+0300

2022-08-25T08:00+0300

2022-08-25T08:00+0300

türkiye

şahan gökbakar

melih gökçek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048265283_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_65bb711a05438d639bac50d41223de9f.jpg

Gökçek, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın hedef aldığı Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçladı. Gökçek, ''İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma... Haddini bil...'' dedi.Ankara Melike Hatun Camii İmamı Konakçı’nın geçmişte Cem Yılmaz’ı hedef aldığı bir videonun yeniden sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz’ın ‘CM101MMXI Fundamentals’ adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan konakçı şunları söylemişti:“Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti.”Cem Yılmaz, yeniden gündem olan videonun Twitter’da TT olmasının ardından sosyal medya hesabından Konakçı’ya, “2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” yanıtını verirken ünlü komedyene meslektaşı Şahan Gökbakar’dan da destek geldi.İmam Konakçı’ya gönderme yapan Şahan Gökbakar ise, paylaşımında ”Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.” ifadelerine yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şahan gökbakar, melih gökçek