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Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-25T12:31+0300
kobe bryant
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tazminat davası
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kobe bryant, фото, tazminat davası, vanessa bryant
kobe bryant, фото, tazminat davası, vanessa bryant

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı

12:29 25.08.2022 (güncellendi: 12:31 25.08.2022)
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Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.
© AFP 2022Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022
Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.
© AFP 2022Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022
Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
© AFP 2022Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022
Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.
© AFP 2022Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022
Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.
© AFP 2022Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.
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