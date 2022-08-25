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https://sputniknews.com.tr/20220825/kilicdaroglundan-bakan-nebatiye-gece-panikle-bana-yazmissiniz-1060369402.html
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Gece panikle bana yazmışsınız
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Gece panikle bana yazmışsınız
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati'nin, kendisine "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T11:09+0300
2022-08-25T11:09+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati
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Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı bir videoyla vatandaşlara seslenmiş ve vatandaşların bankalar tarafından varlık şirketlerine olan borçlarına yönelik "Avukatlar tarafından aranacaksınız, tehdit edecekler, sakın ödemeyin" demişti.Kılıçdaroğlu, Nebati'ye yönelik "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati
kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Gece panikle bana yazmışsınız

11:09 25.08.2022
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati'nin, kendisine "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" söylemine ilişkin ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı bir videoyla vatandaşlara seslenmiş ve vatandaşların bankalar tarafından varlık şirketlerine olan borçlarına yönelik "Avukatlar tarafından aranacaksınız, tehdit edecekler, sakın ödemeyin" demişti.
Kılıçdaroğlu, Nebati'ye yönelik "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." ifadelerini kullandı.
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