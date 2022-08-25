https://sputniknews.com.tr/20220825/kilicdaroglundan-bakan-nebatiye-gece-panikle-bana-yazmissiniz-1060369402.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Gece panikle bana yazmışsınız

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Gece panikle bana yazmışsınız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati'nin, kendisine "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T11:09+0300

2022-08-25T11:09+0300

2022-08-25T11:09+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

nureddin nebati

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Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayımladığı bir videoyla vatandaşlara seslenmiş ve vatandaşların bankalar tarafından varlık şirketlerine olan borçlarına yönelik "Avukatlar tarafından aranacaksınız, tehdit edecekler, sakın ödemeyin" demişti.Kılıçdaroğlu, Nebati'ye yönelik "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." ifadelerini kullandı.

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2022

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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati