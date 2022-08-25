https://sputniknews.com.tr/20220825/kas-caz-festivali-basliyor-uluslararasi-sanatcilar-sahne-alacak-1060372334.html

Kaş Caz Festivali başlıyor: Uluslararası sanatçılar sahne alacak

Kaş Caz Festivali başlıyor: Uluslararası sanatçılar sahne alacak

Kaş Caz Festivali, bu yıl 4'üncü kez 26 - 28 Ağustos'ta düzenlenecek. Festivalde uluslararası alanda da ses getirmiş önemli isimler yer alacak 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T12:05+0300

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Kaş Caz Festivali bu hafta sonu başlıyor.Caz piyanisti ve bestecisi Uriel Herman Trio, yaşamını New York’ta sürdüren trompetçi Itamar Borochov, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinden alınan albüm başlığıyla dikkat çeken Hollandalı Rembrant Trio, Ediz Hafızoğlu ile 'Kavuşma' projesinde izleyicilerle buluşacak olan Yunanistan'da konuk Vasiliki Papageorgio festivalin uluslararası konukları olacak.1920'lerin caz ruhunu yeniden yansıtan Uninvited Jazz Band, muhteşem sesi ile dikkat çeken Su İdil, DJ Tsü Tsü, Mert Pekduraner Quintet, İzzet Kızıl X Emiran 'Across', DJ Mesut Yücel, Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç, 'herkes için müzik' sloganı ile yola çıkan Social Inclusion Band ise festivalin yerli konukları olacak.Performanslar26 Ağustos18.00 DJ Tsü Tsü19.00 İzzet Kızıl X Emiran “Across”20.15 Su İdil21.30 Rembrandt Trio23.00 Telvin Trio27 Ağustos18.30 DJ Mesut Yücel19.30 Mert Pekduraner Quintet20.45 Uninvited Jazz Band22.30 Uriel Herman Trio feat. Itamar Borochov28 Ağustos18:30 Dj Tsü Tsü19:30 Social Inclusion Band20:45 Cem Tuncer Quartet feat. Ricky Ford22:30 Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç

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