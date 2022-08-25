https://sputniknews.com.tr/20220825/karamanda-bir-hastaya-imagawa-matsumoto-sendromu-teshisi-konuldu-1060397546.html

Karaman'da bir hastaya 'Imagawa-Matsumoto Sendromu' teşhisi konuldu

Karaman'da bir hastaya 'Imagawa-Matsumoto Sendromu' teşhisi konuldu

Karaman'da, zeka geriliği ve sosyal uyumsuzluk şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastaya, "Imagawa-Matsumoto Sendromu" teşhisi konulduğu bildirildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T21:45+0300

2022-08-25T21:45+0300

2022-08-25T21:45+0300

türkiye

karaman

teşhis

hastalık

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Berrin Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yalnızca 13 vakaya rastlanan sendromun, Karaman'da bir hastada tespit edildiğini belirtti.Hastanın şikayetleri üzerine genetik inceleme ve araştırma yaptıklarını aktaran Yüksel, "İlk aşamada, testlerdeki verilerin normal olduğunu görünce bir sonraki basamağa geçtik. Hastamızın genomunda 1,5 megabaz kayıp olduğunu, bu kaybı içeren SUZ12 geninin bu hastalığa sebebiyet verdiğini belirledik. Bugüne kadar dünyada sadece 13 tanı alan sendromun, 14'üncüsünü KMÜ Tıp Fakültesi olarak tespit ettik. Vakaya ilişkin uluslararası bir yayın hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da şunları kaydetti:

türkiye

karaman

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karaman, teşhis, hastalık