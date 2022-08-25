https://sputniknews.com.tr/20220825/istanbulda-saganak-yagis-esenyurtta-bir-cocuk-akintiya-kapildi-1060381384.html

İstanbul'da sağanak yağış: Esenyurt'ta bir çocuk akıntıya kapıldı

İstanbul'da sağanak yağış: Esenyurt'ta bir çocuk akıntıya kapıldı

Art arda verilen uyarıların ardından beklenen sağanak İstanbul'da başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda gök gürültülerinin eşlik ettiği sağanak nedeniyle... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T14:33+0300

2022-08-25T14:33+0300

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yaşam

istanbul

sağanak yağış

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Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Esenyurt'ta ise her şiddetli yağışın ardından oluşan görüntü değişmedi.Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Yine Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğun akıntıya kapıldığı görüldü.

istanbul

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Sputnik Türkiye

istanbul, sağanak yağış