İşsiz kalan gazeteciler cep telefonu ile sahada

Diyarbakır’da işsiz kalan gazeteciler tüm zorluklara göğüs gererek haber ‘Sur Ajans’ adıyla haber sitesi kurdu. Hiçbir ekipmanı olmadan sahaya çıkan biri kadın... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060387051_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9db5624119110198cf91b0e2de797b55.jpg

Türkiye’de işsiz gazeteci sayısı her geçen gün artıyor. Artan maliyetler karşısında tutunamayan basın yayın organlarının kapanması veya küçülmeye gitmesi, yerelde gazetelerin muhabir ve editör sayısını büyük oranda düşürmesi gibi birçok nedene bağlı olarak işsiz gazeteci sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre, Türkiye’de gazetecilerin yüzde 30’u işsiz ve İletişim Fakülteleri’nden her yıl mezun olan binlerce kişiden ancak yüzde 5’i medya sektöründe iş bulabiliyor. Bulamayanlar ise farklı mesleklere yönelmek durumunda kalıyor. İşsiz kalınca cep telefonu ile sahaya çıktılar Diyarbakır’da işten çıkarılarak bu yol ayrımına giren 3 gazeteci, kentteki yerel gazetecilik alanında yaşanan boşluğu doldurmak adına haber sitesi kurdu. ‘Hayatın içinde, gerçeğin yanındayız’ sloganıyla ‘Sur Ajans’ isminde haber sitesi kuran gazetecilerin tek ekipmanı cep telefonları. Sahada cep telefonu ile kayıt alan gazeteciler, çektikleri fotoğraf ve videoları da telefonda düzenleyerek siteye yüklüyor. 7 aydır faaliyet gösteren gazeteciler büro olmadığı için uzun bir süre evden çalıştı. Çevreden arkadaşlarının desteğiyle küçük ve uygun fiyata büro kiralayan gazeteciler, taksitle çektikleri kredi ile küçük bir el kamerası aldı. Kendilerine ait eski model bilgisayarlarla çalışan gazeteciler, mesleklerini icra etmek için bütün zorluklara göğüs geriyor. ‘İşsiz gazetecilere bağımsız bir adres olma yolundayız’ Sahada elinde cep telefonu ile haber peşinde koşarak dikkat çeken Sur Ajans Genel Yayın Yönetmeni Ali Abbas Yılmaz, haber sitesinin kuruluş hikayesi, çalışma şartları ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Sitenin 6 ay önce yayın hayatına başladığını ifade eden Yılmaz, adını Diyarbakır’ın tarihi surlarından aldığını söyledi. Yılmaz “Sur Ajans’ın isim olarak kentin dokusunu ve kapsayıcılığını en iyi şekilde yansıttığını düşünüyoruz. Ama sur dediğimiz sonuçta sadece ne Diyarbakır Surlarından ne de Suriçi’nden ibarettir. Sur her yerde savunulan bir alan, sarsılmaz bir kaledir. Surajans.com tam da dijital basın alanında toplumcu gazeteciliğin sarsılmaz bir kalesi, yurttaşın engellenemez sesi olmanın iddiasındadır. Sur Ajans bunun içini hakkıyla doldurduğu sürece etkisi surların, sınırların dışına da fazlasıyla çıkacaktır. İşsiz gazetecilere bağımsız bir adres olma yolundayız” dedi. ‘Montaj için bilgisayar yok, telefonla yapıyoruz’ Çalışma koşullarını ve yaşadıkları zorlukları anlatan Yılmaz şunları söyledi: “Hali hazırda yürüttüğümüz gazetecilik faaliyetimizi ciddi ekonomik imkansızlıklar ve ekipman anlamında teknik yetersizliklerle birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Şuan için kullandığımız bilgisayaralar ikinci el ve büyük oranda miadını doldurmuş ekipmanlar. Halihazırda videolarımızın montajını yapacak özellikleri taşıyan bir bilgisayarımız dahi yok. Küçük bir el kameramız var ve çektiğimiz görüntülerin montajını ya telefonlardan yapıyoruz ya da bizimle dayanışma halinde olan gazeteci dostlarımızın zaman zaman sundukları kurgu-montaj desteği ile videolu içeriklerimizi yayınlayabiliyoruz. Yine, fotoğraf makinemiz olmadığı için telefonlardan çektiğimiz fotoları kullanmak zorunda kalıyoruz.” ‘Bir muhabire verilen telif ücreti bir haftalık ihtiyacını karşılamıyor’ Mersin Üniversitesi Gazetecilik mezunu Beritan Kaya, çalıştığı ulusal bir basın kuruluşundan ayrılınca iki ay işsiz kaldı. Kaya ayrılma nedenini şöyle anlattı: “Muhabire verilen telif ücreti bir insanın bir haftalık ihtiyacını karşılamadığı için emeğin karşılığının bunun olmaması gerektiğini düşündüğümden artı bir yıl boyunca emek verip kadına doğu bölgesinde şirket kadrosu verilmediğini öğrendikten sonra ayrıldım. Bu ayrılış yeni mezun ve kadın bir gazeteci olarak oldukça korkutucu olmasına rağmen emeğimin sömürülmesine müsaade edemezdim.” ‘Genelde erkek gazetecilerin hakimiyeti var’ Ailesi köyde yaşayan ve çalışmak için ablasında kalan Kaya, iki aylık işsizlikten sonra Sur Ajans’tan gelen teklifi kabul ederek tekrar çalışmaya başladı: "Sabit bir gelirimiz yok, ekipman sıkıntısı var. Hiçbir gelir olmadan mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu mesleği seviyorum ama zor şartlar altında sahada var olmaya çalışmak büyük sıkıntı. Kadın gazeteci olarak sahada doğu bölgesinde çalışmanın ayrı bir sıkıntısı var. Genelde erkek gazetecilerin hakimiyeti var. böyle olunca ben sahaya indiğimde genelde ‘yapamaz, edemez, zorlanır ‘algısı var. Bu sinir bozucu bir durum ve buna karşılık sahadan çekilmeyi düşünmedim. Gazetecilik çok güzel bir meslek insanlara bir şeyleri duyururken aynı zamanda sesleri olabiliyorsunuz. Bazen birilerinin hayatına dokunurken onlarla o ilişkiyi sağlayabilmek keyif veriyor. Sahayı seviyorum, mesleği yapmayı seviyorum." ‘Ekipman ve ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz’ Sur Ajans çalışanlarından Arif Bulut, Türkiye’de sayılı gazeteciler dışında geriye kalan tüm gazetecilerin mesleklerini imkânsızlıklara rağmen yürüttüğünü söylüyor. Sahada yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Bulut şöyle devam etti: “Sahada en çok ekipmanlardan dolayı zorluk yaşıyoruz. Buna habere ulaşmada yaşadığımız sorunlar var. Örneğin şehir içi ulaşımı kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bazen yetişemediğimiz haberler oluyor. Ya da çevre köylerden bize iletilen sorunlara gidip bakamıyoruz. O yüzden aracı olan meslektaşlarımıza ‘şöyle bir haber var, siz de yapmak ister misiniz?’ diye soruyoruz. O şekilde aynı habere birlikte gidiyoruz. Dönerken de elimizde olan bilgisayarlarda montaj programlarını kaldırmadığı için yine diğer meslektaşlarımızdan destek alıyoruz. Aslında bu noktada bakıldığında bizim şuan en büyük destekçilerimizden biri de bizimle sahada çalışan ve zorluğu yaşamış ve yaşayan meslektaşlarımızdır.” Sur Ajans ‘www.surajans.com’ adresinden hem yerel hem ulusal haberleri okuyucularına servis ediyor.

