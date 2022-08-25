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İBB devre dışı bırakıldı, Boğaz'daki arazi imara açıldı
İBB devre dışı bırakıldı, Boğaz'daki arazi imara açıldı
'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi' sınırları içinde yer alan Bebek'teki 11 bin 424 metrekarelik arazi, Cumhurbaşkanı ve bakanların imzasıyla İBB tamamen devre dışı... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T07:08+0300
2022-08-25T07:08+0300
türkiye
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bebek
arazi
boğaz
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Özel yasayla koruma altında olan Boğaz'da bir arazi daha imara açılıyor. İstanbul Bebek'te iş insanı Zeynel Abidin Erdem'e ait 11 bin 424 metrekarelik arazi için, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığını yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz 2022'de imar onayı verildi.1983 tarihli imar planlarında 'yeşil alan, çocuk bahçesi, park' olarak belirlenen ve 'korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz' şeklinde plan notu bulunan arazinin imara açılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devre dışı bırakıldı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmar planları 20 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.İBB İTİRAZ ETTİÖzel yasayla koruma altında olan, 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi' sınırları içindeki arazi, yapılan plan değişikliğiyle 'sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı' ilan edildi. 3.5 dönümüne yurt yapılacak arazinin, 5 dönümü kültürel tesise ayrıldı. Arazinin 2.3 dönümü de park olarak planlandı. Planlama sürecine hem usul hem de esas açısından karşı çıkan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurarak plan değişikliğinin iptal edilmesini talep etti.
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ibb, bebek, arazi, boğaz
ibb, bebek, arazi, boğaz

İBB devre dışı bırakıldı, Boğaz'daki arazi imara açıldı

07:08 25.08.2022
© DHAa
a - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© DHA
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'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi' sınırları içinde yer alan Bebek'teki 11 bin 424 metrekarelik arazi, Cumhurbaşkanı ve bakanların imzasıyla İBB tamamen devre dışı bırakılarak imara açıldı.
Özel yasayla koruma altında olan Boğaz'da bir arazi daha imara açılıyor. İstanbul Bebek'te iş insanı Zeynel Abidin Erdem'e ait 11 bin 424 metrekarelik arazi için, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığını yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz 2022'de imar onayı verildi.
1983 tarihli imar planlarında 'yeşil alan, çocuk bahçesi, park' olarak belirlenen ve 'korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz' şeklinde plan notu bulunan arazinin imara açılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devre dışı bırakıldı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmar planları 20 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

İBB İTİRAZ ETTİ

Özel yasayla koruma altında olan, 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi' sınırları içindeki arazi, yapılan plan değişikliğiyle 'sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı' ilan edildi. 3.5 dönümüne yurt yapılacak arazinin, 5 dönümü kültürel tesise ayrıldı. Arazinin 2.3 dönümü de park olarak planlandı. Planlama sürecine hem usul hem de esas açısından karşı çıkan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurarak plan değişikliğinin iptal edilmesini talep etti.
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