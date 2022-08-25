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https://sputniknews.com.tr/20220825/hatayda-toprak-kaymasi-bina-bosaltildi-muhurlendi-1060360804.html
Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi
Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada toprak kayması oluştu. Bu sebeple bir apartman önce boşaltıldı, ardından ekipler tarafından... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T03:13+0300
2022-08-25T03:15+0300
türkiye
hatay
bina
mühür
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Antakya'da bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.
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hatay, bina, mühür
hatay, bina, mühür

Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi

03:13 25.08.2022 (güncellendi: 03:15 25.08.2022)
© AAHatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada toprak kayması oluştu. Bu sebeple bir apartman önce boşaltıldı, ardından ekipler tarafından mühürlendi.
Antakya'da bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.
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