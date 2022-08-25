https://sputniknews.com.tr/20220825/hatayda-toprak-kaymasi-bina-bosaltildi-muhurlendi-1060360804.html

Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi

Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada toprak kayması oluştu. Bu sebeple bir apartman önce boşaltıldı, ardından ekipler tarafından... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T03:13+0300

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türkiye

hatay

bina

mühür

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Antakya'da bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.

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hatay, bina, mühür