https://sputniknews.com.tr/20220825/hatayda-toprak-kaymasi-bina-bosaltildi-muhurlendi-1060360804.html
Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi
Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada toprak kayması oluştu. Bu sebeple bir apartman önce boşaltıldı, ardından ekipler tarafından... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T03:13+0300
2022-08-25T03:13+0300
2022-08-25T03:15+0300
türkiye
hatay
bina
mühür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060360629_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9dc5dbf3226e85846cfcba8a02c7fdea.jpg
Antakya'da bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060360629_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2a5d9c81edb85fcd20fbf8c855289419.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, bina, mühür
Hatay'da toprak kayması: Bina boşaltıldı, mühürlendi
03:13 25.08.2022 (güncellendi: 03:15 25.08.2022) Abone ol
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada toprak kayması oluştu. Bu sebeple bir apartman önce boşaltıldı, ardından ekipler tarafından mühürlendi.
Antakya'da bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.