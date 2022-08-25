https://sputniknews.com.tr/20220825/halk-tvye-gecen-ismail-kucukkaya-fox-tvden-ayrilma-surecini-anlatti-1060367180.html

Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrılma sürecini anlattı

Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrılma sürecini anlattı

FOX TV'deki görevinden ayrılan ve 12 Eylül itibarıyla Halk TV'de çalışmaya başlayacağını açıklayan gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrılma nedenlerini... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T09:35+0300

2022-08-25T09:35+0300

2022-08-25T09:35+0300

türkiye

ismail küçükkaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103932/62/1039326207_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_03ffd4f9dc93fc9a47748348b8508362.jpg

İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FOX TV ile anlaşarak ayrıldığını ifade etti. 12 Eylül itibarıyla Halk TV’de göreve başlayacağını belirten Küçükkaya, “Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim” dedi.Küçükkaya’nın açıklamaları şu şekilde:"Merhaba arkadaşlar. 1992 yılında Hürriyet Ankara’da başlayan gazetecilik hayatımın 30. yılında yeni bir pencere açıyorum. 9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV’den ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık. 12 Eylül itibariyle Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım.Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim. 10. yılıma tam da bugünlerde girmiş olduğum FOX’daki tüm bulunma süremi daima mutluluk ve sevinçle, minnettarlık duygularıyla anacağım. Emsalsiz bir dönemdi. Yolları bundan sonra da açık olsun."Elbette kolay bir karar değildi..."Bana güvenerek, ‘gel demokrasi mücadelesi veren Halk TV Ailesi’ne sen de katıl ve bu mücadeleye omuz ver’ diyen; başta uzun yıllardır -o daha medyaya girmeden çok evvel tanıştığımız- Cafer Mahiroğlu olmak üzere tüm Halk TV yönetim ve ekibine de teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Elbette benim için kolay bir karar değildi. Büyük bir kurumun güven, sistem, alışkanlık ve konforunu bırakıp mütevazi imkanları olan ama meslekte iddialı bir haber kanalında çalışmaya başlıyorum. Bu gelişmeyi ve durumu kamuoyuna aktarmayı bir görev bildim."Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı"Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım: FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım. Peki neden? Birincisi FOX’da 10. yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim. Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun.”

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ismail küçükkaya