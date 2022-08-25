https://sputniknews.com.tr/20220825/gursel-tekin-muhalefet-bir-sey-soyleyince-kulaginizi-tikamayin-soylenenler-isinize-yarayabilir-1060422254.html

Gürsel Tekin: Muhalefet bir şey söyleyince kulağınızı tıkamayın, söylenenler işinize yarayabilir

Gürsel Tekin: Muhalefet bir şey söyleyince kulağınızı tıkamayın, söylenenler işinize yarayabilir

İktidarın yeni açıkladığı ‘icra paketini’ CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T21:33+0300

2022-08-25T21:33+0300

2022-08-26T11:34+0300

akşam postasi

gürsel tekin

icra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055246734_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f32ab4bf5cd9c3718ab293a4eacce7bb.jpg

İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı: “Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi’’ İstanbul Şekerciler-Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı: “Şekerin fiyatı 800 liralardan 550 liraya indi deniliyor ama piyasada inmedi’’

“Taşı toprağı altın dediğimiz İstanbul’u 1 milyon vatandaş terk etti. Sebebi yoksulluk. Tersine dönüşe mahkum edilmiş insanlar çoğu İstanbul’da doğmuş kişiler. Büyüdükleri sokaklar, okul arkadaşlar, kültürleri.. Şimdi o çocukların boynu bükük hangi mecralara gittiğini bilmiyorum. İstanbul ve İstanbul gibi benzeri şehirlerde bu kadar boş yapı stoklarına rağmen 1.5 yıl önce bin lira olan kira bugün neden 8 bin lira?İstanbul’un yoksul mahallelerini dolaştığınızda vatandaşların ne yazık ki elektrik ve su faturalarını ödeyemediğini görüyoruz. Askıda fatura yönetimiyle binlerce vatandaşımız bu uygulamadan yararlandı ama taşıma suyla değirmen dönmez. Yeni doğan çocuklarımızın hepsi vergi mükellefi olarak doğdu. Ülkedeki 84 milyon vatandaş eşit vergi ödüyor o zaman gelin her şeyi eşit pay edelim.CHP’nin sitesindeki 2011 ve 2015’ yılındaki projelerine bakılmalı. Kılıçdaroğlu sonradan istihbarat bilgileri alarak söylemiş değil. İktidarın bugün uygulamış olduğu aile destek projesini CHP 2011 yılında kendim programımıza koymuştuk. Bunlar için istihbarat bilgisine gerek yok. Devlete ait Emlak konut ve TOKİ sadece bir yıl içerisinde bir milyon konut üretebilecek kapasitesi var ama şimdi daha yeni başlayacak.. 1.5 yıl önce CHP söylemişti. Muhalefet bir şey söyleyince kulağınızı tıkamayın, söylenenler işinize yarayabilir.140 bin kayıp çocuk var. 2019 yılına kadar TÜİK verilerinde bu sayıların hepsini görebiliyorduk. Bulun mu ya da bu yıl kaç kayıp oldu.. Hangi sorunlardan dolayı kayıp olduğunu bilelim ona göre de çözüm üretelim ama maalesef bu bilgilere artık erişemiyoruz.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürsel tekin, icra, аудио