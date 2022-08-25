https://sputniknews.com.tr/20220825/guney-kore-merkez-bankasi-faiz-artirdi-1060367332.html

Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

Güney Kore Merkez Bankası yedi günlük repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 2.5 seviyesine çıkardı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T09:45+0300

2022-08-25T09:45+0300

2022-08-25T09:45+0300

ekonomi

güney kore

merkez bankası

faiz artırımı

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Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını çeyrek puan artırarak beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını, ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü. BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.5'e yükseltti. Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4.5 görünümünden yüzde 5.2'ye yükselterek 1998'den bu yana en yüksek tahminini yaptı.

güney kore

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güney kore, merkez bankası, faiz artırımı