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https://sputniknews.com.tr/20220825/guney-kore-merkez-bankasi-faiz-artirdi-1060367332.html
Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı
Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı
Güney Kore Merkez Bankası yedi günlük repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 2.5 seviyesine çıkardı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T09:45+0300
2022-08-25T09:45+0300
ekonomi
güney kore
merkez bankası
faiz artırımı
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Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını çeyrek puan artırarak beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını, ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü. BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.5'e yükseltti. Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4.5 görünümünden yüzde 5.2'ye yükselterek 1998'den bu yana en yüksek tahminini yaptı.
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güney kore, merkez bankası, faiz artırımı
güney kore, merkez bankası, faiz artırımı

Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

09:45 25.08.2022
© AFP 2022Güney Kore - won
Güney Kore - won - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022
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Güney Kore Merkez Bankası yedi günlük repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 2.5 seviyesine çıkardı.
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını çeyrek puan artırarak beklenenden daha güçlü enflasyonla mücadele ihtiyacını, ekonomik büyüme endişeleriyle dengelerken olağan sıkılaştırma hızına geri döndü.
BloombergHT'nin aktardığına göre Merkez Bankası, yedi günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.5'e yükseltti.
Bank Of Kore ayrıca cari yıl için enflasyon tahminini daha önceki yüzde 4.5 görünümünden yüzde 5.2'ye yükselterek 1998'den bu yana en yüksek tahminini yaptı.
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