https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsenden-ilk-aciklama-videodaki-soylemimden-rahatsizlik-duyan-ve-incinen-herkesten-ozur-diliyorum-1060392798.html

Gülşen'den ilk açıklama: Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum

Gülşen'den ilk açıklama: Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İnandığım... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T18:34+0300

2022-08-25T18:34+0300

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gülşen

instagram

imam hatip liseleri

türkiye

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Nisan ayındaki konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.Gülşen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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gülşen, instagram, imam hatip liseleri