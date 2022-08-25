https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsenden-ilk-aciklama-videodaki-soylemimden-rahatsizlik-duyan-ve-incinen-herkesten-ozur-diliyorum-1060392798.html
Gülşen'den ilk açıklama: Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum
Gülşen'den ilk açıklama: Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum
Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İnandığım... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T18:34+0300
2022-08-25T18:34+0300
2022-08-25T19:10+0300
gülşen
instagram
imam hatip liseleri
türkiye
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Nisan ayındaki konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.Gülşen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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gülşen, instagram, imam hatip liseleri
gülşen, instagram, imam hatip liseleri
Gülşen'den ilk açıklama: Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum
18:34 25.08.2022 (güncellendi: 19:10 25.08.2022) Abone ol
Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Nisan ayındaki konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Gülşen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."