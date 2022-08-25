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https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsen-arkadaslari-ve-akrabalarinin-alkislariyla-bakirkoy-kadin-kapali-cezaevine-girdi-1060404352.html
Gülşen, arkadaşları ve akrabalarının alkışlarıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne girdi
Gülşen, arkadaşları ve akrabalarının alkışlarıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne girdi
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:34+0300
2022-08-25T23:45+0300
türkiye
murat gülşen
cezaevi
alkış
arkadaş
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Verdiği konser sırasında imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeler sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen'in, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetti.Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/1060393108.html
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murat gülşen, cezaevi, alkış, arkadaş
murat gülşen, cezaevi, alkış, arkadaş

Gülşen, arkadaşları ve akrabalarının alkışlarıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne girdi

23:34 25.08.2022 (güncellendi: 23:45 25.08.2022)
© İHAGülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA
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İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.
Verdiği konser sırasında imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeler sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen'in, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetti.
Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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