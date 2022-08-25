https://sputniknews.com.tr/20220825/goren-kemal-kilicdaroglu-saniyor-gurur-duyuyorum-kendimi-televizyona-cikmis-gibi-hissediyorum-1060383194.html

Gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor: 'Kardeşi benim kadar benzemiyor'

Gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor: 'Kardeşi benim kadar benzemiyor'

Amasya’da yaşayan Ali Mahir Piroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle dikkat çekiyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T15:05+0300

2022-08-25T15:05+0300

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kemal kılıçdaroğlu

yaşam

benzerlik

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Ankara’ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandığı Ali Mahir Piroğlu, bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.'Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum'Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” dedi.‘Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar, torunum ben sanmış’Ankara’da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum’da miting için Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. ‘Dedemin resimlerini niye astılar?’ diye sormuş” şeklinde konuştu.Aynı zamanda İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı olan Piroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını ekim ayında belirlemesini beklediği 6’lı masanın kararına saygı duyacaklarına değindi.

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kemal kılıçdaroğlu, benzerlik