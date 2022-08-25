https://sputniknews.com.tr/20220825/gizemli-pembe-bulut-gorenleri-sasirtti-1060391092.html

Gizemli pembe bulut görenleri şaşırttı

Gizemli pembe bulut görenleri şaşırttı

Şili'deki bir kasaba sakinleri, gökyüzünde pembe bulut görmenin şaşkınlığını yaşadı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T17:32+0300

2022-08-25T17:32+0300

2022-08-25T17:32+0300

yaşam

şili

pembe

bulut

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Güney Amerika ülkesi Şili'deki Pozo Almonte kasabası geçtiğimiz pazar günü şaşırtıcı bir olayla karşılaştı.Sabah saatlerinde dışarı çıkan kasaba sakinleri, gökyüzünde pembe bir bulut gördü. Yetkililer pembe bulutun neden oluştuğuna dair inceleme başlatırken, sıra dışı görüntünün bölgedeki bir maden ocağında yaşanmış bir arızandan kaynaklanmış olabileceğine inanılıyor.Tahminlere göre, bulutun rengine Cala Cala maden ocağından yayılan iyot neden olmuş olabilir.Tarapaca Bölgesi Vali Yardımcısı Christian Ibanez, "Yaptığımız incelemeler, duruma madendeki çark pompasının motorunda yaşanan arızanın neden olduğuna işaret ediyor" diyerek, arıza nedeniyle iyodun katı halden gaz haline geçtiğini belirtti.Tarapaca Bölgesi temsilcisi Daniel Quinteros ise, "Şu ana kadar yaşadığımız durum nedeniyle herhangi bir hastaneye başvurma veya gazdan etkilenme olmadı" dedi.Bulutun yaklaşık 48 saat boyunca gökyüzünde kaldığı ifade edildi.

şili

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şili, pembe, bulut