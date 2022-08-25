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Gizemli pembe bulut görenleri şaşırttı
Gizemli pembe bulut görenleri şaşırttı
Şili'deki bir kasaba sakinleri, gökyüzünde pembe bulut görmenin şaşkınlığını yaşadı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T17:32+0300
2022-08-25T17:32+0300
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Güney Amerika ülkesi Şili'deki Pozo Almonte kasabası geçtiğimiz pazar günü şaşırtıcı bir olayla karşılaştı.Sabah saatlerinde dışarı çıkan kasaba sakinleri, gökyüzünde pembe bir bulut gördü. Yetkililer pembe bulutun neden oluştuğuna dair inceleme başlatırken, sıra dışı görüntünün bölgedeki bir maden ocağında yaşanmış bir arızandan kaynaklanmış olabileceğine inanılıyor.Tahminlere göre, bulutun rengine Cala Cala maden ocağından yayılan iyot neden olmuş olabilir.Tarapaca Bölgesi Vali Yardımcısı Christian Ibanez, "Yaptığımız incelemeler, duruma madendeki çark pompasının motorunda yaşanan arızanın neden olduğuna işaret ediyor" diyerek, arıza nedeniyle iyodun katı halden gaz haline geçtiğini belirtti.Tarapaca Bölgesi temsilcisi Daniel Quinteros ise, "Şu ana kadar yaşadığımız durum nedeniyle herhangi bir hastaneye başvurma veya gazdan etkilenme olmadı" dedi.Bulutun yaklaşık 48 saat boyunca gökyüzünde kaldığı ifade edildi.
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şili, pembe, bulut
şili, pembe, bulut

Gizemli pembe bulut görenleri şaşırttı

17:32 25.08.2022
© AAElazığ mercek bulutu
Elazığ mercek bulutu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Şili'deki bir kasaba sakinleri, gökyüzünde pembe bulut görmenin şaşkınlığını yaşadı.
Güney Amerika ülkesi Şili'deki Pozo Almonte kasabası geçtiğimiz pazar günü şaşırtıcı bir olayla karşılaştı.
Sabah saatlerinde dışarı çıkan kasaba sakinleri, gökyüzünde pembe bir bulut gördü.
Yetkililer pembe bulutun neden oluştuğuna dair inceleme başlatırken, sıra dışı görüntünün bölgedeki bir maden ocağında yaşanmış bir arızandan kaynaklanmış olabileceğine inanılıyor.
Tahminlere göre, bulutun rengine Cala Cala maden ocağından yayılan iyot neden olmuş olabilir.
Tarapaca Bölgesi Vali Yardımcısı Christian Ibanez, "Yaptığımız incelemeler, duruma madendeki çark pompasının motorunda yaşanan arızanın neden olduğuna işaret ediyor" diyerek, arıza nedeniyle iyodun katı halden gaz haline geçtiğini belirtti.
Tarapaca Bölgesi temsilcisi Daniel Quinteros ise, "Şu ana kadar yaşadığımız durum nedeniyle herhangi bir hastaneye başvurma veya gazdan etkilenme olmadı" dedi.
Bulutun yaklaşık 48 saat boyunca gökyüzünde kaldığı ifade edildi.
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