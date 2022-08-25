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https://sputniknews.com.tr/20220825/fsb-kaliningradda-rusya-baltik-filosuna-yonelik-teror-saldirilari-onlendi-1060367655.html
FSB: Kaliningrad'da Rusya Baltık Filosu'na yönelik terör saldırıları önlendi
FSB: Kaliningrad'da Rusya Baltık Filosu'na yönelik terör saldırıları önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Baltık Filosu tesislerine yönelik terör saldırıları düzenlemeyi planlayan, Azov Taburu destekçisi bir Rusya vatandaşının... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T10:01+0300
2022-08-25T10:12+0300
dünya
fsb
kaliningrad
rusya baltık filosu
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FSB, Kaliningrad'da yürütülen faaliyetler sonucunda gözaltına alınan 1967 doğumlu Rusya vatandaşının Baltık Filosu tesislerine ve askerlerine, ayrıca Hrabrovo Havaalanı'na yönelik terör saldırıları düzenlemeyi planladığını vurguladı. Zanlının Azov Taburu destekçisi olduğunun belirlendiğini aktaran FSB, saldırı talimatının Azov Taburu'nun koordinatörleri tarafından verildiğinin altını çizdi.FSB, zanlının saklandığı hücrede 5 kg ağırlığında patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı hazırlamaya yönelik bileşenler ve Azov Taburu üyeleriyle yapılan yazışmalar bulunduğunu bildirdi. FSB, zanlının sorgu sırasında saldırı planlarını itiraf ettiğini de vurguladı.
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fsb, kaliningrad, rusya baltık filosu
fsb, kaliningrad, rusya baltık filosu

FSB: Kaliningrad'da Rusya Baltık Filosu'na yönelik terör saldırıları önlendi

10:01 25.08.2022 (güncellendi: 10:12 25.08.2022)
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Baltık Filosu tesislerine yönelik terör saldırıları düzenlemeyi planlayan, Azov Taburu destekçisi bir Rusya vatandaşının yakalandığını duyurdu.
FSB, Kaliningrad'da yürütülen faaliyetler sonucunda gözaltına alınan 1967 doğumlu Rusya vatandaşının Baltık Filosu tesislerine ve askerlerine, ayrıca Hrabrovo Havaalanı'na yönelik terör saldırıları düzenlemeyi planladığını vurguladı.
Zanlının Azov Taburu destekçisi olduğunun belirlendiğini aktaran FSB, saldırı talimatının Azov Taburu'nun koordinatörleri tarafından verildiğinin altını çizdi.
FSB, zanlının saklandığı hücrede 5 kg ağırlığında patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı hazırlamaya yönelik bileşenler ve Azov Taburu üyeleriyle yapılan yazışmalar bulunduğunu bildirdi.
FSB, zanlının sorgu sırasında saldırı planlarını itiraf ettiğini de vurguladı.
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