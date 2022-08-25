https://sputniknews.com.tr/20220825/fransada-4-bin-ogretmen-acigi-krizi-macron-zam-sozu-verdi-1060388355.html

Fransa'da 4 bin öğretmen açığı krizi: Macron zam sözü verdi

Fransa'da 4 bin öğretmen açığı krizi: Macron zam sözü verdi

Fransa'da yeni eğitim döneminin başlamasına günler kala okullarda yaklaşık 4 bin personel açığı kriz yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T16:07+0300

2022-08-25T16:07+0300

2022-08-25T16:07+0300

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zam

maaş

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Öğretmen maaşlarının arttırılmasına yönelik taleplerin sürdüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni eğitim döneminin başlamasına bir hafta kala okul müdürleriyle bir araya geldi.2020'de başlatılan öğretmen maaşlarını arttırma çabalarını devam ettirdiklerini söyleyen Macron, "Hiçbir öğretmen kariyerine ayda 2 bin eurodan daha az bir maaşla başlamayacak" dedi.Macron'un bahsettiği miktar, mevcut öğretmen maaşlarına yaklaşık yüzde 10'luk bir zam anlamına geliyor. Eğitim Bakanlığı verilerine göre Fransa'da 4 binden fazla öğretmen açığı bulunuyor. Bu da son haftalarda hükümetin öğretmenlik mesleğine teşvik çabalarını arttırmasına neden oldu. Temmuz ayında konuya dair değerlendirmelerde bulunan Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, öğretmen maaşlarının 'objektif olarak beklendiği düzeyde olmadığını' kabul etmişti.Hükümet, mesleğe yeni başlayacak yeni öğretmenler için koşulsuz bir zam sözü veriyor. Ayrıca, ilave sorumluluk almayı kabul eden öğretmenler için de üstlendikleri göreve dayalı ek ödemeler de sunulacak.OECD verilerine göre, Fransa'da 15 yıllık deneyime sahip öğretmenler vergi haricinde yılda yaklaşık 40 bin dolar kazanıyor. Söz konusu miktar, Fransa'yla benzer koşullara sahip diğer ülkelerin ortalamasının altında yer alırken, Almanya'daki yıllık öğretmen maaşı ortalamasının yaklaşık yarısına tekabül ediyor.Öğretmen açığı ayrıca, Eğitim Bakanlığı'nın 'hızlı mülakat' gibi tartışmalı işe alım süreçlerinin uygulanmasına yol açtı.

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fransa, öğretmen, zam, maaş