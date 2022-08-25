Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220825/fatih-altayli-secim-geliyor-1060374913.html
Fatih Altaylı: Seçim geliyor
Fatih Altaylı: Seçim geliyor
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin ekonomik alanda yaptıklarını 'seçim ekonomisi' olarak yorumladı ve "Belli ki, seçim geliyor" değerlendirmesinde... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T12:37+0300
2022-08-25T12:37+0300
politika
fatih altaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg
Fatih Altaylı bugünkü köşesinde konuyla ilgili şunları kaydetti:"Borçluların borçları ödeniyor, yeni kadrolar açılıyor, EYT sorununun çözüleceğine yönelik açıklamalar geliyor, giderlerse gitsinler denilen sağlık çalışanları için düzenlemeler yapılıyor…Belli ki, seçim geliyor.Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde.Çünkü bu “seçim ekonomisinin” Haziran’a kadar etkisini koruması pek mümkün görünmüyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_116:0:716:450_1920x0_80_0_0_a95fc1c37c51814bce23ccb1863d9538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih altaylı
fatih altaylı

Fatih Altaylı: Seçim geliyor

12:37 25.08.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin ekonomik alanda yaptıklarını 'seçim ekonomisi' olarak yorumladı ve "Belli ki, seçim geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Altaylı bugünkü köşesinde konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Borçluların borçları ödeniyor, yeni kadrolar açılıyor, EYT sorununun çözüleceğine yönelik açıklamalar geliyor, giderlerse gitsinler denilen sağlık çalışanları için düzenlemeler yapılıyor…
Belli ki, seçim geliyor.
Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde.
Çünkü bu “seçim ekonomisinin” Haziran’a kadar etkisini koruması pek mümkün görünmüyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала