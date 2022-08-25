https://sputniknews.com.tr/20220825/fatih-altayli-secim-geliyor-1060374913.html
Fatih Altaylı: Seçim geliyor
Fatih Altaylı: Seçim geliyor
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin ekonomik alanda yaptıklarını 'seçim ekonomisi' olarak yorumladı ve "Belli ki, seçim geliyor" değerlendirmesinde... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T12:37+0300
2022-08-25T12:37+0300
2022-08-25T12:37+0300
politika
fatih altaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg
Fatih Altaylı bugünkü köşesinde konuyla ilgili şunları kaydetti:"Borçluların borçları ödeniyor, yeni kadrolar açılıyor, EYT sorununun çözüleceğine yönelik açıklamalar geliyor, giderlerse gitsinler denilen sağlık çalışanları için düzenlemeler yapılıyor…Belli ki, seçim geliyor.Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde.Çünkü bu “seçim ekonomisinin” Haziran’a kadar etkisini koruması pek mümkün görünmüyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_116:0:716:450_1920x0_80_0_0_a95fc1c37c51814bce23ccb1863d9538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih altaylı
Fatih Altaylı: Seçim geliyor
Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin ekonomik alanda yaptıklarını 'seçim ekonomisi' olarak yorumladı ve "Belli ki, seçim geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Altayl
ı bugünkü köşesinde
konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Borçluların borçları ödeniyor, yeni kadrolar açılıyor, EYT sorununun çözüleceğine yönelik açıklamalar geliyor, giderlerse gitsinler denilen sağlık çalışanları için düzenlemeler yapılıyor…
Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde.
Çünkü bu “seçim ekonomisinin” Haziran’a kadar etkisini koruması pek mümkün görünmüyor."