https://sputniknews.com.tr/20220825/fatih-altayli-secim-geliyor-1060374913.html

Fatih Altaylı: Seçim geliyor

Fatih Altaylı: Seçim geliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin ekonomik alanda yaptıklarını 'seçim ekonomisi' olarak yorumladı ve "Belli ki, seçim geliyor" değerlendirmesinde... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T12:37+0300

2022-08-25T12:37+0300

2022-08-25T12:37+0300

politika

fatih altaylı

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Fatih Altaylı bugünkü köşesinde konuyla ilgili şunları kaydetti:"Borçluların borçları ödeniyor, yeni kadrolar açılıyor, EYT sorununun çözüleceğine yönelik açıklamalar geliyor, giderlerse gitsinler denilen sağlık çalışanları için düzenlemeler yapılıyor…Belli ki, seçim geliyor.Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde.Çünkü bu “seçim ekonomisinin” Haziran’a kadar etkisini koruması pek mümkün görünmüyor."

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fatih altaylı