https://sputniknews.com.tr/20220825/esnaftan-meral-aksenere-ille-de-kilicdaroglu-olursa-gidip-oy-bile-kullanmam-acik-acik---1060394612.html

Esnaftan Meral Akşener’e: İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık

Esnaftan Meral Akşener’e: İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanlığı adayını merak ettiklerini söyleyen bir esnaf Akşener’e “İlle de... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T20:24+0300

2022-08-25T20:24+0300

2022-08-25T20:24+0300

politika

meral akşener

esnaf

kemal kılıçdaroğlu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sultangazi'de esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ziyarette, ittifaktan umutlu olduğunu söyleyen bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adayını merak ettiklerini belirtti. Akşener de "Ben de merak ediyorum dermişim" yanıtını verdi. Arnavutköy'e giden Akşener, dükkan ziyaretleri gerçekleştirdi. Sonrasında Sazlıbosna'ya geçen Akşener, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti. Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır" dedi. Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak" ifadelerini kullandı. CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, "Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" şeklinde konuştu.

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meral akşener, esnaf, kemal kılıçdaroğlu