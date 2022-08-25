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https://sputniknews.com.tr/20220825/esenyurtun-bazi-noktalarini-sel-basti-1060378199.html
Esenyurt'un bazı noktalarını sel bastı
Esenyurt'un bazı noktalarını sel bastı
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçelerden... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T13:29+0300
2022-08-25T13:29+0300
yaşam
istanbul
esenyurt
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Esenyurt'ta bulunan Haramidere kuvvetli yağış sonrası yine taştı. Taşan sular sebebiyle Pınar Mahallesi'ndeki bodrum katta bulunan dairler tavanlarına kadar su doldu. Suların tahliye çalışmaları devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı.Birçok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.
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istanbul, esenyurt
istanbul, esenyurt

Esenyurt'un bazı noktalarını sel bastı

13:29 25.08.2022
© İHAEsenyurt'un bazı noktalarını sel bastı
Esenyurt'un bazı noktalarını sel bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA
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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçelerden birisi de Esenyurt oldu. Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı
Esenyurt'ta bulunan Haramidere kuvvetli yağış sonrası yine taştı. Taşan sular sebebiyle Pınar Mahallesi'ndeki bodrum katta bulunan dairler tavanlarına kadar su doldu. Suların tahliye çalışmaları devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Birçok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.
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