https://sputniknews.com.tr/20220825/elazigda-iyi-parti-ilce-baskanligina-hirsiz-girdi-1060358715.html
Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi
Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Binası'na girerek hırsızlık yapan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T02:18+0300
2022-08-25T02:18+0300
2022-08-25T02:18+0300
elazığ
türkiye
iyi parti
hırsızlık
bilgisayar
bekir tosun
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İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 1 adet mouse ve 1 adet hoparlör çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelinin 48 yaşındaki L.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çalınan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde içmek için kullanılan materyaller, 1 adet bali ve uyuşturucu madde olduğu düşünülen kağıda sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.Şüphelinin, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, “Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum” dedi.
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elazığ, iyi parti, hırsızlık, bilgisayar, bekir tosun
elazığ, iyi parti, hırsızlık, bilgisayar, bekir tosun
Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Binası'na girerek hırsızlık yapan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.
İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 1 adet mouse ve 1 adet hoparlör çaldı.
Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelinin 48 yaşındaki L.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramada, çalınan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde içmek için kullanılan materyaller, 1 adet bali ve uyuşturucu madde olduğu düşünülen kağıda sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelinin, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.
Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, “Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum” dedi.