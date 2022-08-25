https://sputniknews.com.tr/20220825/elazigda-iyi-parti-ilce-baskanligina-hirsiz-girdi-1060358715.html

Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi

Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Binası'na girerek hırsızlık yapan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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elazığ

türkiye

iyi parti

hırsızlık

bilgisayar

bekir tosun

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İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 1 adet mouse ve 1 adet hoparlör çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelinin 48 yaşındaki L.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çalınan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde içmek için kullanılan materyaller, 1 adet bali ve uyuşturucu madde olduğu düşünülen kağıda sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.Şüphelinin, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, “Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum” dedi.

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elazığ, iyi parti, hırsızlık, bilgisayar, bekir tosun