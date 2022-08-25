Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220825/elazigda-iyi-parti-ilce-baskanligina-hirsiz-girdi-1060358715.html
Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi
Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Binası'na girerek hırsızlık yapan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T02:18+0300
2022-08-25T02:18+0300
elazığ
türkiye
iyi parti
hırsızlık
bilgisayar
bekir tosun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060358759_22:0:1978:1100_1920x0_80_0_0_ae4b6193ccbcce6bfffa0e573364394f.jpg
İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 1 adet mouse ve 1 adet hoparlör çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelinin 48 yaşındaki L.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, çalınan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde içmek için kullanılan materyaller, 1 adet bali ve uyuşturucu madde olduğu düşünülen kağıda sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.Şüphelinin, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, “Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum” dedi.
elazığ
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060358759_266:0:1733:1100_1920x0_80_0_0_824aeb207d8eb83353d107196efa0855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elazığ, iyi parti, hırsızlık, bilgisayar, bekir tosun
elazığ, iyi parti, hırsızlık, bilgisayar, bekir tosun

Elazığ'da İYİ Parti ilçe başkanlığına hırsız girdi

02:18 25.08.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM-İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binası
İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM-
Abone olTelegram
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Binası'na girerek hırsızlık yapan kişi, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.
İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 1 adet mouse ve 1 adet hoparlör çaldı.
Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelinin 48 yaşındaki L.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramada, çalınan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde içmek için kullanılan materyaller, 1 adet bali ve uyuşturucu madde olduğu düşünülen kağıda sarılı bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelinin, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.
Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, “Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала