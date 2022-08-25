https://sputniknews.com.tr/20220825/denizlide-yolcu-otobusu-devrildi-28-yarali-1060405247.html
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:52+0300
2022-08-25T23:52+0300
2022-08-25T23:59+0300
türkiye
denizli
pamukkale
yolcu
istanbul
antalya
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Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
türkiye
denizli
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denizli, pamukkale, yolcu, istanbul, antalya
denizli, pamukkale, yolcu, istanbul, antalya
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
23:52 25.08.2022 (güncellendi: 23:59 25.08.2022) Abone ol
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.
Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.
Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.