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https://sputniknews.com.tr/20220825/denizlide-yolcu-otobusu-devrildi-28-yarali-1060405247.html
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:52+0300
2022-08-25T23:59+0300
türkiye
denizli
pamukkale
yolcu
istanbul
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Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
türkiye
denizli
pamukkale
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denizli, pamukkale, yolcu, istanbul, antalya
denizli, pamukkale, yolcu, istanbul, antalya

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

23:52 25.08.2022 (güncellendi: 23:59 25.08.2022)
© İHA / İHA-Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA / İHA-
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.
Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.
Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
© İHA / İHA-Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi.
© İHA / İHA-
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