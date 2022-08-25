https://sputniknews.com.tr/20220825/denizlide-yolcu-otobusu-devrildi-28-yarali-1060405247.html

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T23:52+0300

2022-08-25T23:52+0300

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türkiye

denizli

pamukkale

yolcu

istanbul

antalya

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Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

türkiye

denizli

pamukkale

istanbul

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denizli, pamukkale, yolcu, istanbul, antalya