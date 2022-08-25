https://sputniknews.com.tr/20220825/cumhurbaskani-erdogandan-trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlisese-gecmis-olsun-telefonu-1060390216.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T16:52+0300
2022-08-25T16:52+0300
2022-08-25T16:57+0300
ibrahim tatlıses
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220825/brahim-tatlises-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1060370727.html
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ibrahim tatlıses, recep tayyip erdoğan
ibrahim tatlıses, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu
16:52 25.08.2022 (güncellendi: 16:57 25.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.