https://sputniknews.com.tr/20220825/cumhurbaskani-erdogandan-trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlisese-gecmis-olsun-telefonu-1060390216.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'e 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T16:52+0300

2022-08-25T16:52+0300

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ibrahim tatlıses

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220825/brahim-tatlises-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1060370727.html

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ibrahim tatlıses, recep tayyip erdoğan