https://sputniknews.com.tr/20220825/chpden-gulsene-imam-hatip-tepkisi-bu-okullar-bizim-donemimizde-kuruldu-surecin-takipcisiyiz-1060387952.html
CHP'li Özel'den 'Gülşen' yorumu: Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı
CHP'li Özel'den 'Gülşen' yorumu: Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı
CHP'li Özel, Gülşen'in 'imam hatip' çıkışıyla ilgili, "Bu okullar bizim dönemimizde yasa ile kuruldu. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T15:52+0300
2022-08-25T15:52+0300
2022-08-25T16:17+0300
özgür özel
politika
gözaltı
gülşen
chp
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Özel, basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma yaratan 'imam hatip' çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.CHP'li Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220825/gulsen-gozaltina-alindi-adliyeye-goturuluyor-1060386373.html
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özgür özel, gözaltı, gülşen, chp
özgür özel, gözaltı, gülşen, chp
CHP'li Özel'den 'Gülşen' yorumu: Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı
15:52 25.08.2022 (güncellendi: 16:17 25.08.2022) Abone ol
CHP'li Özel, Gülşen'in 'imam hatip' çıkışıyla ilgili, "Bu okullar bizim dönemimizde yasa ile kuruldu. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Özel, basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma yaratan 'imam hatip' çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.
CHP'li Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:
"İmam hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."