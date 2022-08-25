https://sputniknews.com.tr/20220825/bulgaristanda-gocmen-tasiyan-turkiye-plakali-otobusu-durdurma-operasyonunda-iki-polis-memuru-oldu-1060378550.html

Bulgaristan'da göçmen taşıyan Türkiye plakalı otobüsü durdurma operasyonunda iki polis memuru öldü

Bulgaristan'da göçmen taşıyan Türkiye plakalı otobüsü durdurma operasyonunda iki polis memuru öldü

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'na göre bu sabah yasadışı şekilde ülkeye giren ve göçmen taşıyan Türkiye plakalı otobüsün sürücüsü, yolunu kesen polis aracını... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T13:31+0300

2022-08-25T13:31+0300

2022-08-25T14:40+0300

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otobüs

polis

göçmen

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Olay, sabah 05.00 sularında Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında yer alan ve Türkiye sınırında Kırklareli ile komşu olan Burgaz'da gerçekleşti. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Stanimir Stanev'in açıklamasına göre iki polis kontrol noktasında durmayı reddettikten sonra bir yerleşim bölgesine giren sürücüyü durdurmak için otobüsün önüne polis aracı çekilerek yolu kesildi. Otobüs polis aracına hızla çarpıp üstünden geçerek bir otobüs durağına çarpmak suretiyle durdu. 'İki polis memuru anında hayatını kaybetti'Türkiye plakalı otobüsün uyruğu açıklanmayan 47 göçmen taşıdığı öğrenildi. Otobüsün ezdiği araçta bulunan iki polis memurunun anında hayatını kaybettiği belirtildi. Başka bir yaralanmanın bildirilmediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Savcıya göre 'bilinçli ve kasıtlı' eylemHenüz sürücüye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Ancak bölge savcısı Georgi Chinev, sürücünün eylemlerinin 'bilinçli ve kasıtlı' olduğunu söyledi. 7 milyon nüfuslu, AB'nin en yoksul üyesi Bulgaristan, Afganistan ve Ortadoğu'dan yola çıkıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanlar için önemli bir transit koridoru oluşturuyor.

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bulgaristan, türkiye, otobüs, polis, göçmen