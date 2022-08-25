https://sputniknews.com.tr/20220825/bm-ukrayna-krizi-gerekcesiyle-tum-dunyada-insani-yardim-programlarini-kisitliyor-1060378383.html

BM, Ukrayna krizi gerekçesiyle tüm dünyada insani yardım programlarını kısıtlıyor

BM, Ukrayna krizi gerekçesiyle tüm dünyada insani yardım programlarını kısıtlıyor

2022'de BM'nin 42 insani yardıma muhtaç olan ülke için topladığı paranın önemli kısmını Ukrayna'ya yönlendiriliyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T16:19+0300

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Başka ülkeler bundan geri kalanlarla finanse ediliyor. Bu durumdan dolayı BM, Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ülkelerinde gıda, su, ilaç ve enerji kıtlığının yaşanacağı tahmininde bulundu.

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infografik, bm, insani yardım, enerji, birleşmiş milletler (bm), инфографика