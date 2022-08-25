https://sputniknews.com.tr/20220825/bm-ukrayna-krizi-gerekcesiyle-tum-dunyada-insani-yardim-programlarini-kisitliyor-1060378383.html
BM, Ukrayna krizi gerekçesiyle tüm dünyada insani yardım programlarını kısıtlıyor
BM, Ukrayna krizi gerekçesiyle tüm dünyada insani yardım programlarını kısıtlıyor
2022'de BM'nin 42 insani yardıma muhtaç olan ülke için topladığı paranın önemli kısmını Ukrayna'ya yönlendiriliyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T16:19+0300
2022-08-25T16:19+0300
2022-08-25T16:19+0300
multimedya
infografik
bm
insani yardım
enerji
birleşmiş milletler (bm)
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Başka ülkeler bundan geri kalanlarla finanse ediliyor. Bu durumdan dolayı BM, Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ülkelerinde gıda, su, ilaç ve enerji kıtlığının yaşanacağı tahmininde bulundu.
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infografik, bm, insani yardım, enerji, birleşmiş milletler (bm), инфографика
infografik, bm, insani yardım, enerji, birleşmiş milletler (bm), инфографика
BM, Ukrayna krizi gerekçesiyle tüm dünyada insani yardım programlarını kısıtlıyor
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2022'de BM'nin 42 insani yardıma muhtaç olan ülke için topladığı paranın önemli kısmını Ukrayna'ya yönlendiriliyor.
Başka ülkeler bundan geri kalanlarla finanse ediliyor.
Bu durumdan dolayı BM, Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ülkelerinde gıda, su, ilaç ve enerji kıtlığının yaşanacağı tahmininde bulundu.