https://sputniknews.com.tr/20220825/biden-ogrenci-kredileri-geri-odemelerine-yonelik-planini-acikladi-1060368319.html

Biden, öğrenci kredileri geri ödemelerine yönelik planını açıkladı

Biden, öğrenci kredileri geri ödemelerine yönelik planını açıkladı

ABD Başkanı Biden, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T10:35+0300

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ekonomi

abd

joe biden

öğrenci affı

dolar

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ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir merakla beklenen öğrenci kredilerine ilişkin düzenlemelerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından planı paylaşan Biden, "Seçim kampanyasında verdiğim sözü tutarak, 2023 Ocak'ta öğrenci kredisi geri ödemeleri başlayacak orta sınıftakilere bir nefes aralığı veriyorum" ifadesini kullandı. Plan doğrultusunda, geliri yıllık 125 bin doların altında olan kişilerin borçlarında 10 bin dolar af yapılırken, düşük gelirlilere verilen 'Pell Grants' isimli krediyi alan ve şu anda yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borcunda da 20 bin dolar af uygulanacak. Ayrıca, Biden yönetimi Kovid-19 salgınının başından bu yana ertelenen geri ödemelerin de son kez ertelendiğini duyurdu. Öğrenci kredisi geri ödemeleri 31 Aralık'a kadar son kez ertelenirken borçlular Ocak 2023'te geri ödemelere başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220804/kyk-borcu-icin-iki-secenek-gundemde-faizler-tek-seferlik-silinecek-veya-sabitlenecek-1059487678.html

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abd, joe biden, öğrenci affı, dolar