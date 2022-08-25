https://sputniknews.com.tr/20220825/beyin-gibi-hatirlayabilen-fiziksel-bir-malzeme-kesfedildi-1060379491.html

Beyin gibi 'hatırlayabilen' fiziksel bir malzeme keşfedildi

Beyin gibi 'hatırlayabilen' fiziksel bir malzeme keşfedildi

Bilim insanları, bir beyne benzer şekilde tüm fiziksel uyaran geçmişini ‘hatırlama’ kapasitesine sahip ilk fiziksel malzemeyi keşfetti. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T13:48+0300

2022-08-25T13:48+0300

2022-08-25T14:00+0300

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İsviçre'deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ekibi, elektronikte kullanılan bir bileşik olan vanadyum dioksitinin (VO2) geçişlerini araştırırken dikkat çekici bir özelliğe rastladı.Doktora öğrencisi Muhammed Samizade Niko, bileşiğin bir halden diğerine geçişinin ne kadar sürdüğünü anlamaya çalışıyordu, ancak kısa süre sonra elektrik akımı uygulandığında daha önce hiç görülmemiş bir şeyin meydana geldiğini fark etti.Samizade Niko, "Akım malzeme üzerinde hareket etti ve diğer taraftan çıktığı bir yol izledi" dedi.Deney sırasında ikinci bir elektrik akımı uyguladıktan sonra araştırmacı, malzemenin durumunun değişmesi için geçen sürenin, geçmişiyle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemledi.Hatırlıyor ve öngörüyorAraştırmayı denetleyen Profesör Elison Matioli, "Bileşen VO2, ilk faz geçişini 'hatırlıyor' ve bir sonrakini öngörüyor" dedi.Keşfin, belleğe dayalı hesaplamalar yapan elektronik cihazlardaki gelişmeler için önemli etkileri olabilir.Araştırmacılar, hafıza etkisinin malzemenin kendisinin doğasından gelen bir özelliği olması sayesinde elektronik cihazların kapasitesini ve hızını artırarak, nihayetinde minyatürleştirilmelerini sağlayabileceğini savunuyor.Araştırmanın detaylarını sunan bir çalışma Nature Electronics adlı bilimsel dergide yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20201006/2-bin-yil-onceye-ait-kafatasinda-saglam-beyin-hucresi-kesfedildi-1042975940.html

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