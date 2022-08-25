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Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak
Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak
İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamı bir grup deniz ürünüyle genişletildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T10:30+0300
2022-08-25T10:30+0300
türkiye
resmi gazete
deniz ürünleri
deniz ürünü
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İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.
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resmi gazete, deniz ürünleri, deniz ürünü
resmi gazete, deniz ürünleri, deniz ürünü

Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak

10:30 25.08.2022
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ Balık - tezgah
Balık - tezgah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ
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İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamı bir grup deniz ürünüyle genişletildi.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.
Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.
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