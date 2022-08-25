https://sputniknews.com.tr/20220825/bazi-deniz-urunleri-icin-gumruk-vergisi-alinmayacak-1060368181.html

Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak

Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak

İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamı bir grup deniz ürünüyle genişletildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T10:30+0300

2022-08-25T10:30+0300

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türkiye

resmi gazete

deniz ürünleri

deniz ürünü

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İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.

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resmi gazete, deniz ürünleri, deniz ürünü