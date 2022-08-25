https://sputniknews.com.tr/20220825/bakanliktan-marmaray-karari-sefer-saatleri-uzatildi-1060369300.html

Bakanlıktan Marmaray kararı: Sefer saatleri uzatıldı

Bakanlıktan Marmaray kararı: Sefer saatleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbullu yolculardan gelen yoğun talep üzerine yarından itibaren Marmaray'da hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

marmaray

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

sefer

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Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferleri 01.30'a kadar uzatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonları Marmaray seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.Açıklamada, "Marmaray'da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze' den Halkalı' ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı' dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son tren de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray' da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor" denildi.

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marmaray, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sefer