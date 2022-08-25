https://sputniknews.com.tr/20220825/bakanliktan-marmaray-karari-sefer-saatleri-uzatildi-1060369300.html
Bakanlıktan Marmaray kararı: Sefer saatleri uzatıldı
Bakanlıktan Marmaray kararı: Sefer saatleri uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbullu yolculardan gelen yoğun talep üzerine yarından itibaren Marmaray'da hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T11:08+0300
2022-08-25T11:08+0300
2022-08-25T11:08+0300
türkiye
marmaray
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
sefer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/82/1040718273_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b7448cce62abd46cf9f4af816b0d1e42.jpg
Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferleri 01.30'a kadar uzatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonları Marmaray seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.Açıklamada, "Marmaray'da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze' den Halkalı' ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı' dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son tren de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray' da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/82/1040718273_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f3d9299654e1486b5b394adcba687f81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmaray, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sefer
marmaray, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sefer
Bakanlıktan Marmaray kararı: Sefer saatleri uzatıldı
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbullu yolculardan gelen yoğun talep üzerine yarından itibaren Marmaray'da hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferleri 01.30'a kadar uzatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonları Marmaray seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Açıklamada, "Marmaray'da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze' den Halkalı' ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı' dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son tren de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacak.
Marmaray' da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor" denildi.