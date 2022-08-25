https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-donmez-anlasma-saglanirsa-umman-ile-gaz-ticaretine-baslanabilir-1060404696.html
Bakan Dönmez: Anlaşma sağlanırsa Umman ile gaz ticaretine başlanabilir
Bakan Dönmez: Anlaşma sağlanırsa Umman ile gaz ticaretine başlanabilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ve Katar ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı. Bakan Dönmez, "Şartların... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:41+0300
2022-08-25T23:41+0300
2022-08-25T23:44+0300
türkiye
fatih dönmez
umman
körfez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Umman'a gerçekleşti. Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya geldi.Dönmez, Körfez ülkelerindeki temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dost ve kardeş ülke Umman ile bugüne kadar doğalgaz ticareti yapmamıştık ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğalgaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez , "O konuda işbirliği teklif ettiler. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.Dönmez, Katar'da da görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğalgaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya üçüncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Dönmez'e ziyaretlerinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.
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fatih dönmez, umman, körfez
Bakan Dönmez: Anlaşma sağlanırsa Umman ile gaz ticaretine başlanabilir
23:41 25.08.2022 (güncellendi: 23:44 25.08.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ve Katar ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı. Bakan Dönmez, "Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğalgaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Umman'a gerçekleşti.
Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya geldi.
Dönmez, Körfez ülkelerindeki temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dost ve kardeş ülke Umman ile bugüne kadar doğalgaz ticareti yapmamıştık ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğalgaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.
Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez , "O konuda işbirliği teklif ettiler. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.
Dönmez, Katar'da da görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğalgaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya üçüncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez'e ziyaretlerinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.