Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-donmez-anlasma-saglanirsa-umman-ile-gaz-ticaretine-baslanabilir-1060404696.html
Bakan Dönmez: Anlaşma sağlanırsa Umman ile gaz ticaretine başlanabilir
Bakan Dönmez: Anlaşma sağlanırsa Umman ile gaz ticaretine başlanabilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ve Katar ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı. Bakan Dönmez, "Şartların... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:41+0300
2022-08-25T23:44+0300
türkiye
fatih dönmez
umman
körfez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059793701_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c868a336fdabb27f8bf0a69ce8ec24cc.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Umman'a gerçekleşti. Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya geldi.Dönmez, Körfez ülkelerindeki temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dost ve kardeş ülke Umman ile bugüne kadar doğalgaz ticareti yapmamıştık ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğalgaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez , "O konuda işbirliği teklif ettiler. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.Dönmez, Katar'da da görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğalgaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya üçüncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Dönmez'e ziyaretlerinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.
türkiye
umman
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059793701_46:0:1167:841_1920x0_80_0_0_f82bb5eb6b97e30b15814e7d2100abd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih dönmez, umman, körfez
fatih dönmez, umman, körfez

Bakan Dönmez: Anlaşma sağlanırsa Umman ile gaz ticaretine başlanabilir

23:41 25.08.2022 (güncellendi: 23:44 25.08.2022)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ve Katar ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı. Bakan Dönmez, "Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğalgaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Umman'a gerçekleşti.
Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya geldi.
Dönmez, Körfez ülkelerindeki temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dost ve kardeş ülke Umman ile bugüne kadar doğalgaz ticareti yapmamıştık ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğalgaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.
Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez , "O konuda işbirliği teklif ettiler. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.
Dönmez, Katar'da da görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğalgaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya üçüncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez'e ziyaretlerinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала