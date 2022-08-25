https://sputniknews.com.tr/20220825/bakan-akar-bir-asir-once-var-olma-mucadelesi-verirken-bugun-dunyada-soz-sahibi-durumdayiz-1060359389.html

Bakan Akar: Bir asır önce 'var olma' mücadelesi verirken, bugün dünyada söz sahibi durumdayız

Bakan Akar: Bir asır önce 'var olma' mücadelesi verirken, bugün dünyada söz sahibi durumdayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir asır önce 'var olma' mücadelesi verirken, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; uluslararası alanda özne haline... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T02:35+0300

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Akar, Akşehir Onur Günü programı dolayısıyla geldiği Akşehir'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Bakan Akar, konuşmasında, bir asır önce vatanı düşman işgalinden kurtarırken şehadet makamına ulaşan şehitlere ve ebediyete intikal eden kahraman gazilere rahmet ve minnet diledi.Bakan Akar, 26 Ağustos 1922 sabahı 'Büyük Taarruz' ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin en büyük ve en parlak destansı zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.Vatanı düşman elinden almak için kahramanların Kocatepe'den Afyon ovasına doğru coşkun bir sel gibi aktığını, düşman birliklerini bozguna uğratarak, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zafere ulaştığını anlatan Akar, 30 Ağustos'un, esaret zincirine vurulmak istenen bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gün olduğunu dile getirdi.'Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir'Ecdattan devralınan emanete sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere miras bırakmanın omuzlarına yüklenmiş tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Akar, şunları paylaştı:'Başarılarda en büyük ilham kaynağımız, milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır'Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle teçhiz edildiğini dile getirdi.TSK'nin "Hudut namustur" anlayışıyla sınır güvenliğini sağladığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:'TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadır'Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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