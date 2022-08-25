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Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla döven adama 20 gün tedbir kararı verildi
Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla döven adama 20 gün tedbir kararı verildi
Bolu'da, villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven Erdal Y. hakkında, 1'inci Aile Mahkemesi'nce 20 günlük tedbir kararı verildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T18:28+0300
2022-08-25T18:28+0300
türkiye
kız çocuğu
mısır
bahçe
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Evlerine yakın bölgede dolaşan 12 yaşlarındaki Tuana B,. Amine Su K. ve Fatma Ö. bir villanın bahçesinde ekili mısırları gördü. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra birer mısır alıp, oyun parkına gitti.Erdal Y. daha sonra aracı ile parka gelip, mısır yiyen çocukları tekme tokat dövdü. Parkın karşısındaki binada oturan çocukların aileleri, çığlıkları duyunca olay yerine geldi, bu sırada Erdal Y. aracı ile kaçtı.Kanlar içinde kalan çocuklar, hastaneye kaldırılırken, darp raporu alan 3 aile, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.Bolu 1'inci Aile Mahkemesi de Erdal Y. hakkında, 20 günlük önleyici tedbir kararı verdi. Erdal Y.'nin, çocukların bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına; çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçları ile rahatsız etmemesine karar verildi. Erdal Y.'ye, tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında da 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.
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kız çocuğu, mısır, bahçe
kız çocuğu, mısır, bahçe

Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla döven adama 20 gün tedbir kararı verildi

18:28 25.08.2022
© İHAEvinin bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darp etti
Evinin bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA
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Bolu'da, villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven Erdal Y. hakkında, 1'inci Aile Mahkemesi'nce 20 günlük tedbir kararı verildi.
Evlerine yakın bölgede dolaşan 12 yaşlarındaki Tuana B,. Amine Su K. ve Fatma Ö. bir villanın bahçesinde ekili mısırları gördü. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra birer mısır alıp, oyun parkına gitti.
Erdal Y. daha sonra aracı ile parka gelip, mısır yiyen çocukları tekme tokat dövdü. Parkın karşısındaki binada oturan çocukların aileleri, çığlıkları duyunca olay yerine geldi, bu sırada Erdal Y. aracı ile kaçtı.
Kanlar içinde kalan çocuklar, hastaneye kaldırılırken, darp raporu alan 3 aile, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Bolu 1'inci Aile Mahkemesi de Erdal Y. hakkında, 20 günlük önleyici tedbir kararı verdi. Erdal Y.'nin, çocukların bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına; çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçları ile rahatsız etmemesine karar verildi.
Erdal Y.'ye, tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında da 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.
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