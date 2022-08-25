https://sputniknews.com.tr/20220825/asirici-sicaklarda-zorla-calistirilan-bir-fil-cinnet-gecirip-bakicisini-parcaladi-1060388615.html
Aşırıcı sıcaklarda zorla çalıştırılan bir fil, 'cinnet geçirip' bakıcısını parçaladı
Aşırıcı sıcaklarda zorla çalıştırılan bir fil, 'cinnet geçirip' bakıcısını parçaladı
Fillerden doğal yaşam alanlarının yok edildiği, iklim değişikliklerinin şiddetlendiği ortamda alışılmadık haberler geliyor. Tayland'da kauçuk plantasyonunda... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T16:08+0300
2022-08-25T16:08+0300
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yaşam
tayland
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fil
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Tayland'ın güneyindeki Phang Nga eyaletinde meydana gelen olayla ilgili polis, filin sıcak havada plantasyonda kauçuk ağacı taşımaya zorlayan sahibine 'kızgın olduğu', sıcakların da fili 'çıldırttığı' değerlendirmesini yaptı. Polis açıklamasında 20 yaşındaki Pom Pam isimli filin dişlerini defalarca sokup çıkarması sonucu 32 yaşındaki Supachai Wongfaed'in bedeninin ikiye bölündüğü aktarıldı. Olay yerine çağrılan hayvancılık görevlilerinin fili 500 metre uzaklıktan sakinleştirici okla vurması sayesinde, kurtarma görevlileri, Supachai'nin cesedini alabildi. Supachai'nin Khok Charoen ilçesinin eski belediye başkanının oğlu olduğu kaydedildi. Newsweek'e konuşan insan-vahşi yaşam çatışması konusunda uzman çevreci sosyal bilimci Niki Rust ise fillerin sıcak havada daha saldırganlaşmadığını söyleyerek polis yorumuna itiraz etti. Ancak değişen iklim, azalan yiyecek ve su kaynağı gibi baskıların filleri gerginleştirebileceğini belirtti. Geçen ay Tayland'ın Nakhon Sri Thammarat eyaletinde bir fil yine dişleriyle bıçaklayarak öldürdüğü bakıcısının cesedini saatlerce izlemişti. Yerel halk polise filin zorla çalıştırılmaktan dolayı stresli olduğundan şüphelendiklerini söylemişti. Haziranda Hindistan'ın Mayurbhanj bölgesinde doğal yaşamı koruma alanından uzaklaşan bir fil 70 yaşındaki bir kadını öldürmüş, cenazede de ansızın ortaya çıkıp yakılmak üzere odunların arasına yerleştirilen kadının cesedini sürükleyip çiğnemişti.Haberlere göre nazik tabiatlarıyla tanınan filler taciz edildiklerinde veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabiliyor.
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tayland, hindistan, fil
Aşırıcı sıcaklarda zorla çalıştırılan bir fil, 'cinnet geçirip' bakıcısını parçaladı
16:08 25.08.2022 (güncellendi: 16:30 25.08.2022) Abone ol
Fillerden doğal yaşam alanlarının yok edildiği, iklim değişikliklerinin şiddetlendiği ortamda alışılmadık haberler geliyor. Tayland'da kauçuk plantasyonunda zorla çalıştırılan bir filin dişlerini defalarca sokup çıkardığı bakıcısının bedenini iki parçaya ayırdığı belirtildi.
Tayland'ın güneyindeki Phang Nga eyaletinde meydana gelen olayla ilgili polis, filin sıcak havada plantasyonda kauçuk ağacı taşımaya zorlayan sahibine 'kızgın olduğu', sıcakların da fili 'çıldırttığı' değerlendirmesini yaptı.
Polis açıklamasında 20 yaşındaki Pom Pam isimli filin dişlerini defalarca sokup çıkarması sonucu 32 yaşındaki Supachai Wongfaed'in bedeninin ikiye bölündüğü aktarıldı.
Olay yerine çağrılan hayvancılık görevlilerinin fili 500 metre uzaklıktan sakinleştirici okla vurması sayesinde, kurtarma görevlileri, Supachai'nin cesedini alabildi. Supachai'nin Khok Charoen ilçesinin eski belediye başkanının oğlu olduğu kaydedildi.
Newsweek'e konuşan insan-vahşi yaşam çatışması konusunda uzman çevreci sosyal bilimci Niki Rust ise fillerin sıcak havada daha saldırganlaşmadığını söyleyerek polis yorumuna itiraz etti. Ancak değişen iklim, azalan yiyecek ve su kaynağı gibi baskıların filleri gerginleştirebileceğini belirtti.
Geçen ay Tayland'ın Nakhon Sri Thammarat eyaletinde bir fil yine dişleriyle bıçaklayarak öldürdüğü bakıcısının cesedini saatlerce izlemişti. Yerel halk polise filin zorla çalıştırılmaktan dolayı stresli olduğundan şüphelendiklerini söylemişti.
Haziranda Hindistan'ın Mayurbhanj bölgesinde doğal yaşamı koruma alanından uzaklaşan bir fil 70 yaşındaki bir kadını öldürmüş, cenazede de ansızın ortaya çıkıp yakılmak üzere odunların arasına yerleştirilen kadının cesedini sürükleyip çiğnemişti.
Haberlere göre nazik tabiatlarıyla tanınan filler taciz edildiklerinde veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabiliyor.