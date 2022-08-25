https://sputniknews.com.tr/20220825/asirici-sicaklarda-zorla-calistirilan-bir-fil-cinnet-gecirip-bakicisini-parcaladi-1060388615.html

Aşırıcı sıcaklarda zorla çalıştırılan bir fil, 'cinnet geçirip' bakıcısını parçaladı

Aşırıcı sıcaklarda zorla çalıştırılan bir fil, 'cinnet geçirip' bakıcısını parçaladı

Fillerden doğal yaşam alanlarının yok edildiği, iklim değişikliklerinin şiddetlendiği ortamda alışılmadık haberler geliyor. Tayland'da kauçuk plantasyonunda... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T16:08+0300

2022-08-25T16:08+0300

2022-08-25T16:30+0300

yaşam

tayland

hindistan

fil

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Tayland'ın güneyindeki Phang Nga eyaletinde meydana gelen olayla ilgili polis, filin sıcak havada plantasyonda kauçuk ağacı taşımaya zorlayan sahibine 'kızgın olduğu', sıcakların da fili 'çıldırttığı' değerlendirmesini yaptı. Polis açıklamasında 20 yaşındaki Pom Pam isimli filin dişlerini defalarca sokup çıkarması sonucu 32 yaşındaki Supachai Wongfaed'in bedeninin ikiye bölündüğü aktarıldı. Olay yerine çağrılan hayvancılık görevlilerinin fili 500 metre uzaklıktan sakinleştirici okla vurması sayesinde, kurtarma görevlileri, Supachai'nin cesedini alabildi. Supachai'nin Khok Charoen ilçesinin eski belediye başkanının oğlu olduğu kaydedildi. Newsweek'e konuşan insan-vahşi yaşam çatışması konusunda uzman çevreci sosyal bilimci Niki Rust ise fillerin sıcak havada daha saldırganlaşmadığını söyleyerek polis yorumuna itiraz etti. Ancak değişen iklim, azalan yiyecek ve su kaynağı gibi baskıların filleri gerginleştirebileceğini belirtti. Geçen ay Tayland'ın Nakhon Sri Thammarat eyaletinde bir fil yine dişleriyle bıçaklayarak öldürdüğü bakıcısının cesedini saatlerce izlemişti. Yerel halk polise filin zorla çalıştırılmaktan dolayı stresli olduğundan şüphelendiklerini söylemişti. Haziranda Hindistan'ın Mayurbhanj bölgesinde doğal yaşamı koruma alanından uzaklaşan bir fil 70 yaşındaki bir kadını öldürmüş, cenazede de ansızın ortaya çıkıp yakılmak üzere odunların arasına yerleştirilen kadının cesedini sürükleyip çiğnemişti.Haberlere göre nazik tabiatlarıyla tanınan filler taciz edildiklerinde veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabiliyor.

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