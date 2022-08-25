https://sputniknews.com.tr/20220825/aile-hekimligi-sozlesme-ve-odeme-yonetmeliginde-degisiklik-resmi-gazatede-yayimlandi-1060364171.html

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T05:04+0300

2022-08-25T05:04+0300

2022-08-25T05:07+0300

türkiye

fahrettin koca

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

teşvik

aile sağlığı merkezleri

aile hekimliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052699949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cddca63ca78782e49b59cb0698bda6f.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak. Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak. Bakan Koca: Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklarBakan Koca, Twitter üzerinden değişikliğe ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bakan Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına seslenerek, gece yarısına işaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kocadan-aile-hekimleri-ve-aile-sagligi-merkezi-calisanlarina-gozumuz-aydin-1060345485.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, teşvik, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği