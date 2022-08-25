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https://sputniknews.com.tr/20220825/aile-hekimligi-sozlesme-ve-odeme-yonetmeliginde-degisiklik-resmi-gazatede-yayimlandi-1060364171.html
Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı
Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı
Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T05:04+0300
2022-08-25T05:07+0300
türkiye
fahrettin koca
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
teşvik
aile sağlığı merkezleri
aile hekimliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak. Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak. Bakan Koca: Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklarBakan Koca, Twitter üzerinden değişikliğe ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bakan Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına seslenerek, gece yarısına işaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220824/bakan-kocadan-aile-hekimleri-ve-aile-sagligi-merkezi-calisanlarina-gozumuz-aydin-1060345485.html
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fahrettin koca, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, teşvik, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği
fahrettin koca, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, teşvik, aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı

05:04 25.08.2022 (güncellendi: 05:07 25.08.2022)
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.
Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.
Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Bakan Koca: Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar

Bakan Koca, Twitter üzerinden değişikliğe ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun.
Bakan Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına seslenerek, gece yarısına işaret etmişti.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca'dan aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına: Gözümüz aydın demeye az kaldı
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