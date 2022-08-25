https://sputniknews.com.tr/20220825/agri-iskur-il-muduru-gorevden-uzaklastirildi-1060395042.html

Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı

Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ağrı

işkur

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İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla birlikte olduğu iddia edilmiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

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