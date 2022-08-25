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Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T20:49+0300
2022-08-25T20:49+0300
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İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla birlikte olduğu iddia edilmiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
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Ağrı İŞKUR il müdürü görevden uzaklaştırıldı
20:49 25.08.2022 (güncellendi: 20:54 25.08.2022) Abone ol
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla birlikte olduğu iddia edilmiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.