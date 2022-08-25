Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220825/adanaya-giden-leylek-jonastan-haber-yok-1060325001.html
En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var
En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var
Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve en son Adana'da görülen Jonas isimli leylekten 2 günün ardından haber geldi. Jonas, İsrail ve Ürdün... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T08:59+0300
2022-08-25T08:59+0300
türkiye
adana
leylek
leylek göçü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054570159_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_32f11911eaedae61a0e1a2a21be897ca.jpg
Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.İstanbul’da mola veren Jonas'tan Adana’da görülmesinin ardından 2 gün sinyal alınamamıştı. Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebilen Jonas bugün İsrail-Ürdün sınırında görüldü. Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas'tan 2 gün haber alınamamasının nedeninin bölgedeki sinyal kesiciler olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/okla-vurulan-leylek-goc-yolculuguna-devam-etti-turkiyede-vurulma-ihtimali-yuksek-1060098209.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054570159_112:0:675:422_1920x0_80_0_0_1466907741415e2f479b6724baabc5fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, leylek, leylek göçü
adana, leylek, leylek göçü

En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var

08:59 25.08.2022
© DHAFilistin'den yola çıkan 'Leylek Jonas' İstanbul'da
Filistin'den yola çıkan 'Leylek Jonas' İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve en son Adana'da görülen Jonas isimli leylekten 2 günün ardından haber geldi. Jonas, İsrail ve Ürdün arasında sinyal verdi.
Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.
Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.
İstanbul’da mola veren Jonas'tan Adana’da görülmesinin ardından 2 gün sinyal alınamamıştı.
Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebilen Jonas bugün İsrail-Ürdün sınırında görüldü.
Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas'tan 2 gün haber alınamamasının nedeninin bölgedeki sinyal kesiciler olduğu belirtiliyor.
OKla vurulmuş leylek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
YAŞAM
Okla vurulan leylek göç yolculuğuna devam etti: 'Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek'
18 Ağustos, 17:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала