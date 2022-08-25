https://sputniknews.com.tr/20220825/adanaya-giden-leylek-jonastan-haber-yok-1060325001.html
En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var
En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var
Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve en son Adana'da görülen Jonas isimli leylekten 2 günün ardından haber geldi. Jonas, İsrail ve Ürdün... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T08:59+0300
2022-08-25T08:59+0300
2022-08-25T08:59+0300
türkiye
adana
leylek
leylek göçü
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Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.İstanbul’da mola veren Jonas'tan Adana’da görülmesinin ardından 2 gün sinyal alınamamıştı. Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebilen Jonas bugün İsrail-Ürdün sınırında görüldü. Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas'tan 2 gün haber alınamamasının nedeninin bölgedeki sinyal kesiciler olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/okla-vurulan-leylek-goc-yolculuguna-devam-etti-turkiyede-vurulma-ihtimali-yuksek-1060098209.html
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adana, leylek, leylek göçü
adana, leylek, leylek göçü
En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var
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Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve en son Adana'da görülen Jonas isimli leylekten 2 günün ardından haber geldi. Jonas, İsrail ve Ürdün arasında sinyal verdi.
Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.
Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.
İstanbul’da mola veren Jonas
'tan Adana’da görülmesinin ardından 2 gün sinyal alınamamıştı.
Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebilen Jonas bugün İsrail-Ürdün sınırında görüldü.
Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas'tan 2 gün haber alınamamasının nedeninin bölgedeki sinyal kesiciler olduğu belirtiliyor.