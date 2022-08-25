https://sputniknews.com.tr/20220825/adanaya-giden-leylek-jonastan-haber-yok-1060325001.html

En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var

En son Adana'da görülmüştü: Leylek Jonas'tan haber var

Filistin'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve en son Adana'da görülen Jonas isimli leylekten 2 günün ardından haber geldi. Jonas, İsrail ve Ürdün... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T08:59+0300

2022-08-25T08:59+0300

2022-08-25T08:59+0300

türkiye

adana

leylek

leylek göçü

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Yaz aylarını Avrupa ve Türkiye civarında geçiren, kışın da Afrika’ya göçen Jonas, 8 Ağustos’ta Almanya'dan yola çıktı.Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan geçen ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas, 19 Ağustos’ta Türkiye’ye giriş yaptı.İstanbul’da mola veren Jonas'tan Adana’da görülmesinin ardından 2 gün sinyal alınamamıştı. Animal Tracker isimli telefon uygulaması ile takip edilebilen Jonas bugün İsrail-Ürdün sınırında görüldü. Almanya doğumlu olan 9 yaşındaki Jonas'tan 2 gün haber alınamamasının nedeninin bölgedeki sinyal kesiciler olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220818/okla-vurulan-leylek-goc-yolculuguna-devam-etti-turkiyede-vurulma-ihtimali-yuksek-1060098209.html

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