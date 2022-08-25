ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı
21:16 25.08.2022 (güncellendi: 21:30 25.08.2022)
© РУПОЛИТABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanı
© РУПОЛИТ
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını sarhoş olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, "Çalışanlarınıza ek ödeme yapın, bize karşı mücadele yorucu bir iş" tavsiyesi verdi.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan Nicholas Stormy'nin sarhoş bir şekilde elçilik binasına gelmeye çalıştığı anlar, sokak kameraları tarafından kayıt altına alındı.
Söz konusu görüntülerde Stormy'nin birkaç defa yere düştükten ve çamur banyosu yaptıktan sonra elçilik binasına ulaşmayı başardığı görüldü. Kapıyı açmayı beceremeyen Stormy’e yardım eli de Rus güvenlik güçlerinden geldi.
Söz konusu görüntülerde Stormy'nin birkaç defa yere düştükten ve çamur banyosu yaptıktan sonra elçilik binasına ulaşmayı başardığı görüldü. Kapıyı açmayı beceremeyen Stormy’e yardım eli de Rus güvenlik güçlerinden geldi.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı, Rus Dışişleri, ABD Dışişleri'ne tavsiye verdi: Moskova'daki çalışanlarınıza ek ödeme yapın, bize karşı mücadele yorucu bir iş https://t.co/sz3SXutGkU pic.twitter.com/UCrgTRN4S9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 25, 2022
Rus Dışişleri Bakanlığı da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulundu:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanlarına, dayanılmaz çalışma koşullarından dolayı ek para ödemeye çağırıyoruz. Bize karşı mücadele, yorucu bir iş"