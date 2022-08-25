https://sputniknews.com.tr/20220825/abdnin-moskova-buyukelciligi-calisanini-rus-votkasi-carpti-1060396361.html

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını sarhoş olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T21:16+0300

2022-08-25T21:16+0300

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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan Nicholas Stormy'nin sarhoş bir şekilde elçilik binasına gelmeye çalıştığı anlar, sokak kameraları tarafından kayıt altına alındı. Söz konusu görüntülerde Stormy'nin birkaç defa yere düştükten ve çamur banyosu yaptıktan sonra elçilik binasına ulaşmayı başardığı görüldü. Kapıyı açmayı beceremeyen Stormy’e yardım eli de Rus güvenlik güçlerinden geldi.Rus Dışişleri Bakanlığı da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulundu:"ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanlarına, dayanılmaz çalışma koşullarından dolayı ek para ödemeye çağırıyoruz. Bize karşı mücadele, yorucu bir iş"

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