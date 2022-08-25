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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını sarhoş olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T21:16+0300
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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan Nicholas Stormy'nin sarhoş bir şekilde elçilik binasına gelmeye çalıştığı anlar, sokak kameraları tarafından kayıt altına alındı. Söz konusu görüntülerde Stormy'nin birkaç defa yere düştükten ve çamur banyosu yaptıktan sonra elçilik binasına ulaşmayı başardığı görüldü. Kapıyı açmayı beceremeyen Stormy’e yardım eli de Rus güvenlik güçlerinden geldi.Rus Dışişleri Bakanlığı da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulundu:"ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanlarına, dayanılmaz çalışma koşullarından dolayı ek para ödemeye çağırıyoruz. Bize karşı mücadele, yorucu bir iş"
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rusya, abd, moskova, rus dışişleri, abd dışişleri

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını Rus votkası çarptı

21:16 25.08.2022 (güncellendi: 21:30 25.08.2022)
© РУПОЛИТABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanı
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© РУПОЛИТ
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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanını sarhoş olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, "Çalışanlarınıza ek ödeme yapın, bize karşı mücadele yorucu bir iş" tavsiyesi verdi.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan Nicholas Stormy'nin sarhoş bir şekilde elçilik binasına gelmeye çalıştığı anlar, sokak kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntülerde Stormy'nin birkaç defa yere düştükten ve çamur banyosu yaptıktan sonra elçilik binasına ulaşmayı başardığı görüldü. Kapıyı açmayı beceremeyen Stormy’e yardım eli de Rus güvenlik güçlerinden geldi.
Rus Dışişleri Bakanlığı da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulundu:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanlarına, dayanılmaz çalışma koşullarından dolayı ek para ödemeye çağırıyoruz. Bize karşı mücadele, yorucu bir iş"
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