https://sputniknews.com.tr/20220825/abdnin-25-yil-aradan-sonra-sudana-atadigi-buyukelci-goreve-basladi-1060361374.html

ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı

ABD'nin 25 yıl aradan sonra Sudan'a atadığı büyükelçi göreve başladı

ABD, yaklaşık 25 yıl aradan sonra Sudan'ın başkenti Hartum'a atadığı yeni büyükelçi John Godfrey görevine başladı. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T03:29+0300

2022-08-25T03:29+0300

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ABD Hartum Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin yaklaşık 25 yılın ardından ABD'nin Hartum büyükelçisi olarak John Godfrey'in başkentte geldiği ve göreve başladığı duyuruldu.Açıklamada, Godfrey'in, ABD hükümetinin bir temsilcisi olarak, Amerikan ve Sudan halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Sudan halkının özgürlük, barış, adalet ve demokratik geçiş özlemlerini desteklemek için çalışacağı belirtildi.ABD büyükelçisinin Sudan'da barış, güvenlik, ekonomik kalkınma ve gıda güvenliği ile ilgili olan öncelikleri ilerletme arzusunu vurgulandı.Washington, Sudan'ın 1996'da "Teröre Destekleyen Ülkeler Listesi"ne eklemesinden sonra ülkedeki büyükelçiliğini kapatmıştı. 2002'de ise büyükelçiliği yeniden açmış ancak yalnızca maslahatgüzar göndermiş ve diplomatik temsilcilik büyükelçi seviyesinin altında kalmıştı.Mayıs 2020'de Hartum, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla 20 yıldan fazla boş kaldıktan sonra ilk Washington büyükelçisini atamıştı.Aynı yılın 23 Ekim'inde, dönemin Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, o zamanki ABD Başkanı Donald Trump'a Sudan'ı "Teröre Destekleyen Ülkeler Listesi"nden çıkaran bir kararnameyi imzaladığı için teşekkür etmişti.Kasım 2021'de ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Godfrey'in Hartum'a büyükelçi olarak atandığını duyurmuştu.

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