https://sputniknews.com.tr/20220825/abd-turkiyede-vize-basvurularindaki-bekleme-surelerinin-ikili-iliskilere-zarar-vermesini-istemeyiz-1060394731.html

ABD: Türkiye'de vize başvurularındaki bekleme sürelerinin ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz

ABD: Türkiye'de vize başvurularındaki bekleme sürelerinin ikili ilişkilere zarar vermesini istemeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T20:25+0300

2022-08-25T20:25+0300

2022-08-25T20:25+0300

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında 'kasıt gördüklerini' belirterek, bu konularda gerekli uyarıların yapılacağını belirtmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA'ya açıklamalarda bulundu.Kovid-19 salgınının tüm dünyada ABD vize süreçleri konusunda gecikmelere yol açtığını dile getiren yetkili, Türkiye'de de diğer ülkeler ile eşit düzeyde vize sürelerini bir an önce azaltmak için çalıştıklarını kaydetti.Yetkili, "ABD, Türkiye'den ziyaretçileri memnuniyetle karşılıyor ve Türk ziyaretçilerin sayısının her yıl artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artan vize taleplerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Ankara'daki ABD büyükelçiliği eylülden sonra vize randevularını kabul edecekVize süreçlerinde bekleme sürelerinin tüm dünyada azaltılması adına 2021'den bu yana çalışma yürüttüklerine işaret eden yetkili, bazı vize kategorilerinde mülakat gerekliliğini kaldırdıklarını da söyledi.Yetkili, "Ankara'da eylül başında yeni büyükelçilik binamızın açılmasıyla, başkentte de rutin göçmen olmayan vize randevularını sürdüreceğiz. Başvuru yapan kişiler, internet sitemizdeki vize bekleme sürelerini takip etmelidir, kapasitemizi artırdıkça bu süreleri güncelliyoruz. Vize randevusu olan kişiler, daha yakın bir tarihte boşluk varsa randevularını öne çekebilir" dedi.Çavuşoğlu'nun bu konudaki açıklamalarına da değinen yetkili, şunları kaydetti: "Bu konunun, ikili ilişkilerimizde rahatsız edici bir şey olmasını arzu etmeyiz. Bakan Çavuşoğlu'nun bu konunun Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğuna ilişkin endişelerini kabul ediyoruz. Türkiye'deki misyonumuz gecikmeleri azaltmak için var gücüyle çalışıyor. Ankara'daki yeni binamızın vize süreçlerine ilişkin kapasitemizi artıracak olmasından memnunuz. Türkiye'den ABD'ye yönelik vize taleplerini karşılamak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceğiz."

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abd, vize, türkiye, abd dışişleri bakanlığı